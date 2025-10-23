CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

BPMSoft и Казанский федеральный университет запустят первую ML-лабораторию на базе low-code платформы

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о начале сотрудничества с Казанским федеральным университетом (КФУ) в области машинного обучения. В рамках партнерства в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ будет создана пилотная ML-лаборатория на базе low-code платформы BPMSoft. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

КФУ стал первым вузом, где ИТ-компания реализует новый формат взаимодействия с образовательными организациями. Если ранее сотрудничество в рамках программы «BPMSoft Образование» включало приобретение студентами базовых знаний по использованию платформы и сертификацию, то проект с КФУ предполагает углубленную работу с инструментами машинного обучения, встроенными в low-code платформу.

По договоренностям с университетом учащиеся смогут разрабатывать собственные ML-модели на Python, интегрировать их в бизнес-процессы, настраивать параметры с помощью low-code и тестировать в реальных сценариях. Площадкой для этого станет облачная инфраструктура BPMSoft.

Андрей Зыкин, руководитель направления по внедрению ИИ в BPMSoft: «В продукте BPMSoft сегодня уже есть множество встроенных ML-моделей, но до этого момента мы не раскрывали интерфейсы их подключения и исходный код. Для КФУ мы пошли дальше – показали, как интегрировать собственные модели машинного обучения в готовое программное обеспечение. Студенты смогут не просто добиваться синтетических показателей, а проверять работу своих решений на практике – например, собирать рекомендательные сервисы, автоматически формирующие подборки товаров для рассылки клиентам».

Важная особенность сотрудничества – возможность A/B-тестирования студенческих разработок в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Лучшие из них компания готова интегрировать в свою платформу или разместить в Магазине приложений BPMSoft на взаимовыгодных условиях.

Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский: «Для нас особенно ценно, что BPMSoft предоставил доступ к внутренним инструментам работы с ML и позволил учащимся решать реальные бизнес-задачи. Такой формат дает практический опыт, которого зачастую не хватает в классическом обучении, и позволяет выпускникам быть готовыми к применению современных цифровых систем».

В компании ожидают, что пилот с КФУ будет масштабирован – после завершения тестового цикла аналогичные ML-лаборатории будут предложены другим вузам-партнерам BPMSoft.

Академическая программа «BPMSoft Образование» реализуется с 2023 г. и на сегодня объединяет более 45 российских вузов. За это время обучение работе с BPMSoft прошли свыше 2000 студентов. Цель проекта – формирование кадрового резерва ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми продуктами и готовых решать актуальные задачи бизнеса.

