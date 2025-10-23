Ujin выходит на рынок Казахстана

Компания «Юникорн» (ТМ Ujin) объявляет о выходе на рынок Казахстана. Официальным представителем платформы Ujin OS и устройств для умного дома Ujin на территории республики, согласно подписанному договору о стратегическом партнерстве, выступит компания ElektroGroup. Об этом CNews сообщили представители компании «Юникорн».

На территории Казахстана будут развернуты основной и резервный экземпляры Ujin OS. В рамках соглашения партнер обеспечит все необходимое для внедрения систем управления «Умным зданием» как в новостройках, жилой и коммерческой недвижимости, так и в зданиях, уже находящихся в эксплуатации, и расширения возможностей сотрудничества с девелоперами республики.

Пилотным проектом умного здания на базе Ujin OS станет ЖК бизнес-класса Prime Park девелоперской компании Tauman Qurylys, расположенный вдоль реки Есентай в Алматы. Определение функционального состава инженерных решений и требований к слаботочным системам для внедрения смарт-функционала будет выполнено в рамках проекта автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ).

Для комплекса будет создана единая цифровая среда умного здания. Через кастомизированное мобильное приложение резиденты жилого квартала смогут управлять доступом на территорию, контролировать безопасность, взаимодействовать с управляющей организацией, создавать персонализированные сценарии работы умных устройств Ujin.

«Выход Ujin на рынок Казахстана — это значительный шаг в развитии наших технологий и сервисов для новой для нас страны. Партнерство с «ElektroGroup» обеспечит более глубокое понимание местных потребностей, что позволит адаптировать решения Ujin для казахстанского рынка. Уверены, что успешный запуск платформы в ЖК Prime Park станет основой для дальнейшего масштабирования умных технологий и развития строительной отрасли Казахстана», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

В рамках соглашения планируется открытие шоурума умного дома Ujin, где посетители смогут протестировать функционал устройств Ujin Kit и подобрать для своей квартиры подходящие решения для управления освещением, климатом и безопасностью. Также на территории Алматы будет создан сервисный центр, который обеспечит оперативную техническую поддержку и обслуживание.

«Мы рады стать официальным партнером Ujin в Казахстане и обеспечить развертывание платформы Ujin OS в республике. Это сотрудничество позволит предложить клиентам комплексные, масштабируемые и адаптированные под местные условия решения для управления доступом, безопасности и эксплуатационного мониторинга зданий. Запуск пилотного проекта в ЖК Prime Park подтвердит эффективность платформы и откроет новые возможности для цифровизации жилого сектора Казахстана», — отметили представители ElektroGroup.