UniComm Group представит экосистему корпоративных ИТ-решений на CNews Forum 2025

На CNews Forum 2025 компания UniComm Group продемонстрирует собственные разработки и услуги для цифровой трансформации бизнеса. На стенде будут представлены ключевые продукты компании — UnicNet, цифровой двойник сети, и UnicChat, коммуникационная платформа для современных команд.

Особое внимание будет уделено практическим сценариям использования:

– UnicNet — единое окно для сетевых инженеров, архитекторов и администраторов; автоматизация задач обслуживания сети любого масштаба и различных вендоров. Продукт включен в Реестр российского ПО и доступен для тестирования.

– UnicChat — защищенная коммуникационная платформа для внутренних и внешних взаимодействий; поддерживает обмен сообщениями, аудио‑ и видеозвонки, совместную работу, а также интеграции с ПО, сервисами и системами. Российская авторская разработка, зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ.

Участие в форуме — стратегический шаг для UniComm Group. Компания планирует провести встречи с представителями коммерческого и государственного сектора, обсудить совместные проекты в области цифровой трансформации, а также продемонстрировать, как наши решения помогают оптимизировать ИТ‑затраты, улучшать показатели SLA и ускорять внедрение изменений.

Наша миссия — с помощью экспертизы и современных технологий ускорять цифровую трансформацию клиентов и создавать устойчивые конкурентные преимущества. UniComm Group является частью международной группы (Москва, Мюнхен, Стамбул) и партнером ведущих производителей программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования. Помимо собственных продуктов, компания выполняет полный цикл проектов под ключ: аудит ИТ‑ландшафта, разработка, внедрение, консалтинг, аутсорсинг проектных команд и техподдержка.

Компания приглашает партнеров и клиентов посетить стенд UniComm Group на CNews Forum 2025 — давайте вместе сделаем вашу ИТ‑инфраструктуру эффективнее, безопаснее и гибче. Make your IT great again.