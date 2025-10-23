CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Юлия Богданова стала новым директором по качеству компании UserGate

Компания UserGate объявляет о новом кадровом назначении: к работе в должности директора по качеству приступила Юлия Богданова. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«На российском рынке наша компания стала лидером в области разработки и развития средств защиты корпоративных сетей. Мы опережаем других игроков и по функциональности, и по качеству наших решений. Наш следующий шаг — выход на уровень мировых технологических лидеров. Для этого нам предстоит решить много задач, и значительная их часть связана с дальнейшим совершенствованием стабильности продуктов и повышением эффективности тех процессов, которые непосредственно на это влияют. В ближайшие месяцы нам предстоит сформировать в компании новую культуру качества продуктов. Именно на этом направлении и сосредоточится Юлия Богданова», — сказал директор по продуктовой стратегии UserGate Иван Чернов.

Юлия Богданова имеет более чем 15-летний опыт работы в индустрии высоких технологий, занимая различные должности, связанные с внедрением и развитием информационных продуктов, руководством ИТ-проектами. При этом ей довелось выступать и на стороне заказчиков, среди которых, в частности, были крупнейшие банки России, и на стороне компаний-разработчиков ПО, в том числе в сфере обеспечения информационной безопасности.

В новой должности Юлия Богданова будет отвечать за развитие бизнес-процессов, метрик качества, методик и стратегического планирования работы в области обеспечения и повышения стабильности продуктов. Ей предстоит определить основные направления преобразования процессов, методологии и стандартов качества. Еще одной задачей нового менеджера станет развитие дисциплины тестирования: организация работы команды тестировщиков, внедрение лучших практик и инструментов с целью повышения стабильности продуктов.

«Моя стратегическая задача — комплексное решение проблемы повышения качества продуктов. Оно будет обеспечиваться на всех этапах разработки. Для этого мы намерены расширять применение подходов Shift Left и Shift Right, автоматизацию QA-процессов, развивать методики Data-Driven QA. Все это должно обеспечить стабильность, предсказуемость и скорость выпуска релизов наших продуктов и в результате повысить уровень удовлетворенности клиентов UserGate», — сказала Юлия Богданова.

