CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

15 новых регионов получили собственные витрины на Wildberries

РВБ (бъединенная компания Wildberries&Russ) расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе до 74 витрин российских регионов. 24 октября 2025 г. на сайте и в приложении Wildberries появились подразделы для предпринимателей из 15 регионов: Республика Саха, Карачаево-Черкесская республика, Астраханская область, Северная Осетия, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Камчатка, Приморский край, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская республика. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Специальные витрины, на которых собраны товары от региональных производителей, помогут пользователям с легкостью сориентироваться в ассортименте, выбрать продукцию, созданную местным бизнесом, и открыть новые локальные бренды.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам и повысить продажи. Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции.

Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».

Любой производитель, зарегистрированный на маркетплейсе Wildberries, может самостоятельно подать заявку на вступление в раздел «Сделано в России» через портал продавца. Главный критерий отбора – товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе. Каждый запрос рассматривается в течение 30 дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще