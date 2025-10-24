Столичные производители при поддержке города привлекли свыше 1,2 млрд руб. на модернизацию оборудования

С помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2025 г. московские производители высокотехнологичной продукции заключили 42 договора лизинга промышленной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По распоряжению Сергея Собянина в столице действует широкий спектр мер поддержки промышленности, которые помогают обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Например, Московский фонд поддержкипромышленности и предпринимательства компенсирует часть платежей предприятий по договорам, лизингаоборудования. Этой мерой с начала 2025 г. воспользовались 16 производителей высокотехнологичной продукции. В общей сложности на модернизацию производств предприятия привлекли свыше 1,2 млрд рублей», – сказал Максим Ликсутов.

Среди получателей поддержки – предприятия по выпуску радиоэлектроники, картонной и крафтовой упаковки, крепежных изделий и оборудования для транспорта. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий.

«При заключении договоров лизинга Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ключевую ставку Банка России на момент подачи заявки из разницы между стоимостьюдоговора финансовой аренды (лизинга) и стоимостьюдоговоров купли-продажи. Участвовать в программе могут предприятия, которые модернизируют производствоили осваивают выпуск новой продукции. По условиям поддержки компания должна использовать и впоследствии выкупить оборудование, приобретенное по договору лизинга», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Например, московский разработчик радиоэлектроники «Завод Протон» оснастил производство оборудованием для изготовления печатных плат. Его применение позволит сократить цикл изготовления и улучшить качество выпуска односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат. Также при помощи города обновили оборудование московские производители продуктов питания, отделочных материалов и другой высокотехнологичной продукции.

«Учитывая высокие темпы технического перевооружения московских предприятий, получение поддержки по договорам лизинга от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства позволяет промышленникам сохранять ритмичность выпуска высокотехнологичной продукции и оставаться конкурентоспособными не только на российском, но и на мировом рынке», – сказал генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев.

Поддержкой Фонда воспользовался разработчик и производитель замков для транспорта – компания «Шраубен М.У.Н.», которая участвует в разработке новых вагонов метро «Москва 2026». По договору лизинга компания приобрела токарное и механическое оборудование на общую сумму около 28 млн руб.

«Мы двадцать лет занимаемся поставками импортной фурнитуры для производителей всех видов транспорта и оборудования. А в 2023 г. сделали важный шаг – запустили собственное производство. Купленное оборудование позволило нам за два года развить широкий ассортимент самых востребованных изделий (замков, петель, фиксаторов и пр.) для предприятий-производителей железнодорожного транспорта, автобусов, тракторов, коммунальной техники, техники специального назначения и даже авиационного транспорта», – отметил генеральный директор ООО «Шраубен М.У.Н.» Вячеслав Никитин.

Кроме того, в рамках программы льготного кредитования Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства с 2022 г. компенсирует московским предприятиям часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие производства.

В 2025 г. условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с 3 до 5 млрд руб., а срок льготного кредитования – с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком России.