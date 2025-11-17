CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Погода в доме: ученые МФТИ научили ИИ делать прогноз для отдельного двора

ИИ-платформа климатического анализа, разработанная совместно Институтом искусственного интеллекта МФТИ и компанией «ГеоДельта», превращает грубый прогноз погоды в детальную карту климатических рисков с разрешением до нескольких метров. Это поможет коммунальщикам предвидеть угрозу погодного ЧП, проектировщикам — воздействие зданий на микроклимат района, а горожанам — риски для здоровья. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Привычные нам прогнозы погоды обычно описывают ситуацию в масштабах десятков километров, тогда как внутри города условия меняются от улицы к улице. В центре мегаполиса воздух нередко на 10 и более градусов теплее, чем на окраинах, а геометрия улиц и плотной застройки формирует т«епловые ловушки» и «уличные каньоны» ветра, заметно меняющие локальный микроклимат. Все это повышает пиковую нагрузку на энергосистему и может перегружать городские службы — от ливневой канализации до общественного транспорта.

Избежать этих проблем поможет ИИ-платформа климатического анализа, которую разработали ученые Института искусственного интеллекта МФТИ и компании «ГеоДельта». В ее основе лежит технология даунскейлинга: алгоритмы анализируют общий прогноз для города и «приземляют» его до улиц, наполняя реальными данными с городских камер, метеостанций, датчиков и приборов учета.

Если стандартные модели прогнозируют погоду для участков с шагом 25-30 км, Geo Delta сужает его до 30-50 м — в пределах одного дома.

ИИ-платформа не просто передает данные, а постоянно анализирует, как и почему атмосферные процессы происходили в конкретной точке с известными параметрами (высотными зданиями, асфальтом, зелёными зонами). Накопленные взаимосвязи она использует, чтобы еще больше увеличить точность прогнозов.

«Например, наша система сможет предсказать, что ветер в узком переулке между небоскребами в этом направлении усилится втрое, а на одной из площадей из-за эффекта «теплового острова» температура будет на 10 градусов выше, чем в парке за углом»,— сказал Денис Лобас, руководитель направления индустриальных продуктов Института искусственного интеллекта МФТИ.

Платформа визуализирует угрозы на интерактивной карте и дает службам удобный инструмент для мониторинга в реальном времени.

Так застройщики могут заранее оценить, как архитектура новых зданий повлияет на климат конкретного района, коммунальные службы — не просто реагировать на ЧП, а предвидеть их, а жители района — получать персональные предупреждения о жаре, дожде или сильном ветре. В конечном итоге разработка поможет сделать городскую среду по-настоящему удобной, безопасной и комфортной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Денег нет, но вы трудитесь. Автор обожаемого программистами гаджета оставил сотрудников без зарплаты и кормит их обещаниями светлого будущего

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Китай приговорил к смерти главарей империи интернет-мошенников

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Бизнес США уволил 153 тыс. человек за месяц, это рекорд за 17 лет. В числе причин ИИ

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/