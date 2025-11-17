Погода в доме: ученые МФТИ научили ИИ делать прогноз для отдельного двора

ИИ-платформа климатического анализа, разработанная совместно Институтом искусственного интеллекта МФТИ и компанией «ГеоДельта», превращает грубый прогноз погоды в детальную карту климатических рисков с разрешением до нескольких метров. Это поможет коммунальщикам предвидеть угрозу погодного ЧП, проектировщикам — воздействие зданий на микроклимат района, а горожанам — риски для здоровья. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Привычные нам прогнозы погоды обычно описывают ситуацию в масштабах десятков километров, тогда как внутри города условия меняются от улицы к улице. В центре мегаполиса воздух нередко на 10 и более градусов теплее, чем на окраинах, а геометрия улиц и плотной застройки формирует т«епловые ловушки» и «уличные каньоны» ветра, заметно меняющие локальный микроклимат. Все это повышает пиковую нагрузку на энергосистему и может перегружать городские службы — от ливневой канализации до общественного транспорта.

Избежать этих проблем поможет ИИ-платформа климатического анализа, которую разработали ученые Института искусственного интеллекта МФТИ и компании «ГеоДельта». В ее основе лежит технология даунскейлинга: алгоритмы анализируют общий прогноз для города и «приземляют» его до улиц, наполняя реальными данными с городских камер, метеостанций, датчиков и приборов учета.

Если стандартные модели прогнозируют погоду для участков с шагом 25-30 км, Geo Delta сужает его до 30-50 м — в пределах одного дома.

ИИ-платформа не просто передает данные, а постоянно анализирует, как и почему атмосферные процессы происходили в конкретной точке с известными параметрами (высотными зданиями, асфальтом, зелёными зонами). Накопленные взаимосвязи она использует, чтобы еще больше увеличить точность прогнозов.

«Например, наша система сможет предсказать, что ветер в узком переулке между небоскребами в этом направлении усилится втрое, а на одной из площадей из-за эффекта «теплового острова» температура будет на 10 градусов выше, чем в парке за углом»,— сказал Денис Лобас, руководитель направления индустриальных продуктов Института искусственного интеллекта МФТИ.

Платформа визуализирует угрозы на интерактивной карте и дает службам удобный инструмент для мониторинга в реальном времени.

Так застройщики могут заранее оценить, как архитектура новых зданий повлияет на климат конкретного района, коммунальные службы — не просто реагировать на ЧП, а предвидеть их, а жители района — получать персональные предупреждения о жаре, дожде или сильном ветре. В конечном итоге разработка поможет сделать городскую среду по-настоящему удобной, безопасной и комфортной.