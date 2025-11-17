Раменский дорожно-строительный техникум начнет обучение на российских ОС РОСА

Российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения АО «НТЦ ИТ РОСА» и ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» заключили соглашение о сотрудничестве по использованию и внедрению российских операционных систем и программных продуктов в учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

В рамках этого соглашения, студенты и преподаватели техникума смогут работать отечественное ПО, включая операционную систему «РОСА Хром».

В рамках соглашения компания передает техникуму учебно-методические материалы и дистрибутивы своих систем, а также предоставляет 203 учебных лицензии на «РОСА Хром» и право подготовки преподавателей с последующей сертификацией. Стороны также договорились о совместной разработке практических кейсов и учебных пособий, проведении профориентационных мероприятий для студентов, направленных на популяризацию отечественных технологий и создании условий для прохождения производственной практики студентов на базе НТЦ ИТ РОСА.

Также соглашение предусматривает внедрение в образовательный процесс, включающей лекции и практические занятия по операционным системам, включая семейство ОС РОСА, а также российские офисные пакеты.

«Наше сотрудничество с Раменским техникумом — это вклад в формирование новой ИТ-культуры, где студенты учатся работать на отечественных системах с самого начала. Мы создаем экосистему, в которой образование, технологии и практика идут рука об руку», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Благодаря партнерству с РОСА мы можем готовить специалистов, которые уверенно работают на российских операционных системах и офисных платформах. Это шаг к реальному импортозамещению не на словах, а на практике», — сказал директор ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум».