CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Цифровизация Импортонезависимость
|

Раменский дорожно-строительный техникум начнет обучение на российских ОС РОСА

Российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения АО «НТЦ ИТ РОСА» и ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» заключили соглашение о сотрудничестве по использованию и внедрению российских операционных систем и программных продуктов в учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

В рамках этого соглашения, студенты и преподаватели техникума смогут работать отечественное ПО, включая операционную систему «РОСА Хром».

В рамках соглашения компания передает техникуму учебно-методические материалы и дистрибутивы своих систем, а также предоставляет 203 учебных лицензии на «РОСА Хром» и право подготовки преподавателей с последующей сертификацией. Стороны также договорились о совместной разработке практических кейсов и учебных пособий, проведении профориентационных мероприятий для студентов, направленных на популяризацию отечественных технологий и создании условий для прохождения производственной практики студентов на базе НТЦ ИТ РОСА.

Также соглашение предусматривает внедрение в образовательный процесс, включающей лекции и практические занятия по операционным системам, включая семейство ОС РОСА, а также российские офисные пакеты.

«Наше сотрудничество с Раменским техникумом — это вклад в формирование новой ИТ-культуры, где студенты учатся работать на отечественных системах с самого начала. Мы создаем экосистему, в которой образование, технологии и практика идут рука об руку», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Благодаря партнерству с РОСА мы можем готовить специалистов, которые уверенно работают на российских операционных системах и офисных платформах. Это шаг к реальному импортозамещению не на словах, а на практике», — сказал директор ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Денег нет, но вы трудитесь. Автор обожаемого программистами гаджета оставил сотрудников без зарплаты и кормит их обещаниями светлого будущего

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Китай приговорил к смерти главарей империи интернет-мошенников

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Бизнес США уволил 153 тыс. человек за месяц, это рекорд за 17 лет. В числе причин ИИ

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/