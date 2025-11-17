CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

RuVDS почти на четверть увеличил выручку в III квартале 2025 года

Выручка хостинг-провайдера RuVDS от оказания облачных услуг IaaS по итогам III квартала 2025 г. составила 53,17 млн руб. Текущее значение на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Несмотря на сложности, с которыми сталкивается индустрия хостинга, мы продолжаем увеличивать число площадок в России и ближнем зарубежье, и растущие показатели – результат в то числе и этой работы. Цифры свидетельствуют о верности выбранного курса, и мы продолжим развиваться в этом направлении, уделяя особое внимание качеству и удобству нашего сервиса. Уверен, что динамика по итогам года покажет не менее значимые результаты», – сказал генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

За отчетный период общее количество активных виртуальных серверов, которыми пользуются клиенты компании, увеличилось на более чем 2 тыс. Это показатель, почти в два раза превышающий динамику III квартала предыдущего года.

По состоянию на ноябрь 2025 г. в портфолио компании значится 20 площадок с вычислительными серверами в России и за её пределами.

