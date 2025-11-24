«Авито Работа»: женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы

Аналитики «Авито Работы» изучили портрет соискательниц, размещающих резюме на вахтовые позиции, сравнив данные платформы за период с января по октябрь 2025 г. с показателями за тот же период 2024 г. Чаще всего такие резюме публиковали женщины в возрасте от 35 до 44 лет — их число за год увеличилось на 93%. В среднем соискательницы рассчитывали на заработок в размере 97,5 тыс. руб. за вахту — такой формат обычно предполагает переезд специалиста с места постоянного проживания к месту работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Эксперты рассчитали средние зарплатные ожидания соискателей на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от продолжительности вахты, поскольку компании предлагают разные графики — например, на 15, 30, 45, 60 или 90 дней.

Самой востребованной вахтовой позицией среди соискательниц этой возрастной группы оказалась профессия горничной: в январе–октябре 2025 г. число таких резюме увеличилось в 2,5 раза (+151%) за год. Средние зарплатные ожидания женщин на этих позициях в рассматриваемый период достигали 85,7 тыс. руб. за вахту. В 2,3 раза (+125%) чаще женщины этого возраста стали размещать резюме на позицию комплектовщика — на этой должности они ожидали получать в среднем 118,4 тыс. руб. за вахту.

Женщины в возрасте 18-24 лет также стали чаще интересоваться вахтовой работой — число их резюме в январе–октябре 2025 г. выросло на 84% за год, рассчитывая получать порядка 92,5 тыс. руб. за вахту. Наиболее активно соискательницы этого возраста стали публиковать резюме на должность комплектовщика — число резюме увеличилось в 2,2 раза (+116%) за год, а средние зарплатные ожидания составляли 100,1 тыс. руб. за вахту. Кроме того, женщины этой возрастной группы в два раза (+97%) чаще, чем годом ранее, стали публиковать резюме на позиции поваров, при этом средняя ожидаемая зарплата за работу вахтой достигала 96,6 тыс. руб.

Среди жительниц разных регионов чаще всего размещать вакансии на вахтовые позиции стали соискательницы 18–24 лет из Башкортостана — число таких резюме в период с января по октябрь текущего года выросло в 2,4 раза (+139%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средние зарплатные ожидания достигали 109,5 тыс. руб. за вахту. В 2025 г. Башкирия оказалась в числе самых «вахтовых» регионов России — каждая пятая вакансия здесь предполагает работу в другом регионе.

В числе регионов-лидеров и Ростовская область — здесь наиболее активными соискательницами оказались женщины 35–44 лет (+136%), ожидающие получать за работу вахтой в среднем около 90 331 рубля. Еще в прошлом году в регионе активно набирали вахтовиков — соискателей привлекали высокими зарплатными предложениями, поэтому женщины также стали чаще интересоваться такими вакансиями.

Жительницы Кемеровской области в возрасте 18–24 лет также оказались в топе активных соискателей-вахтовиков — в январе–октябре 2025 года они разместили в 2,3 раза (+133%) больше резюме, чем годом ранее, и рассчитывали зарабатывать порядка 79,9 тыс. руб. при работе вахтовым методом. В области наблюдался значительный рост спроса на вахтовых работников: работодатели активно привлекают разнорабочих, водителей, машинистов и специалистов других профессий, предлагая зарплаты в несколько раз выше средних по региону. Соискательницы региона стали активнее реагировать на такие предложения, размещая все больше резюме на вахтовые позиции.

«Работа вахтовым методом становится новым трендом среди женщин. Девушки отмечают высокую доходность таких позиций и возможность временно изменить привычный ритм жизни, а для некоторых это также шанс реализоваться в профессии и расширить круг знакомств. Мы наблюдаем диверсификацию профессиональных интересов: помимо традиционных складских позиций, соискательницы 45–64 лет активно размещают резюме на вакансии строителей, ремонтников, клинеров и помощников по хозяйству — число таких анкет за год выросло в 2,6 раза. Соискательницы в возрасте 18–24 лет и 35–44 лет в 2,2 раза чаще стали претендовать на вахтовые позиции работников кухни и пищевого производства», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».