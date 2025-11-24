CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Для учебы и общения: исследование «Сферума» выявило, зачем школьникам ИИ

Коммуникационный сервис «Сферум» провел опрос среди российских школьников, чтобы выяснить, используют ли они искусственный интеллект. Оказалось, что эта технология помогает детям в различных вопросах – от работы над домашним заданием до проверки на знания самих ИИ-помощников.

Согласно исследованию, почти треть школьников (29%) отметила, что использует ИИ при выполнении домашних заданий, а 23% респондентов общается с ним просто от скуки. Еще 14% из общего числа опрошенных сообщили, что любят создавать аватарки, картинки, мемы и открытки при помощи ИИ.

При этом довольно внушительная часть опрошенных сообщила, что не пользуется искусственным интеллектом, предпочитая развивать собственный, а десятая часть школьников и вовсе не знает пока, что это такое.

Предпочитает проверять нейросети сложными вопросами и подлавливать их на ошибках 7% участвовавших в исследовании.

Опрос был проведен в канале сервиса «Сферум» среди подписчиков в октябре-ноябре 2025 г. В нем приняли участие 3,4 тыс. респондентов-школьников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александра Мельникова, «Софтлайн»: Классическое IPO выгодно крупным и средним компаниям с выручкой от 10 млрд рублей

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл становится стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще