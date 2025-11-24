ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила программу веб-разработки для студентов вузов

«Лукоморье» и ИТ-школа «Ростелекома», входящие в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», внедряют бесплатную программу веб-разработки на no-code-платформе «Акола» в 12 российских вузах в 2025-2026 г. Обучение пройдут порядка 3,5 тыс. студентов и 125 преподавателей.

ИТ-экосистема «Лукоморье» совместно с ИТ-школой «Ростелекома» запустила для студентов бакалавриата и магистратуры программу «От идеи к приложению: Веб-разработка на платформе “Акола”». Программа бесплатно передана университетам и в настоящий момент проходит процедуру интеграции в учебный процесс МИРЭА, ПГУТИ, СибГУТИ, РЭУ им. Плеханова, ТПУ, МФТИ, ЧГУ, КНИТУ-КАИ, ТИУ, РГУ им. Косыгина, СГТУ им. Гагарина Ю. А. и СКГА.

В рамках программы студенты осваивают веб-разработку на платформе «Акола» в корпоративной учебной среде «Ростелекома». Программа рассчитана на 270 часов и включает теоретические материалы, практические занятия и выполнение проектной работы. Учебный контент представлен в разных форматах, включая видеолекции и текстовые материалы, а также задания, позволяющие сформировать первичное портфолио.

Арсен Благов, генеральный директор «Лукоморья», сказал: «Уникальность технологий no-code в том, что они позволяют студентам делать то, что раньше требовало месяцев подготовки: создавать рабочие продукты уже во время обучения. Это сокращает путь от первых идей до реального трудоустройства. Студент не “копит опыт”, а сразу получает востребованную практику и может выйти на рынок с полноценным уровнем подготовки. Именно это делает технологии no-code ключевым инструментом для быстрого старта карьеры в ИТ».

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», директор ИТ-школы «Ростелекома», отметил: «Мы строим системную модель взаимодействия с вузами и последовательно повышаем качество программ в зависимости от курса обучения: по мере роста уровня подготовки усложняется и сама программа. Наша задача — не просто обучать студентов инструментам, а знакомить их с настоящими программными продуктами, с которыми они будут сталкиваться в индустрии. В результате компетенции, которые получает студент, напрямую стыкуются с тем, что мы производим, и позволяют ему входить в профессию гораздо увереннее».

Программа стала частью масштабной образовательной экосистемы «Ростелекома», в рамках которой в 2025/2026 учебном году обучатся 41617 студентов по направлениям DevOps-инженерии, анализа данных, мобильной разработки, технологий распределенного реестра, управления ИТ-проектами и других цифровых компетенций. Программа веб-разработки на платформе «Акола» усилит этот контур подготовки, расширив возможности университетов по обучению молодых специалистов современным цифровым технологиям.