Т2 превратил службу поддержки в карьерную площадку для специалистов 50+

Т2, российский оператор мобильной связи, стирает границы найма и доказывает, что сотрудники старшего возраста уверенно строят карьеру даже в традиционно «молодежных» сферах. Уровень их мотивации превышает 90%, а отток остается ниже 3%, что подтверждает их стремление к профессиональному развитию и высокую приверженность работодателю. Сегодня специалисты 50+ составляют 15% команды дистанционного сервиса, и их число продолжает расти. Об этом CNews сообщили представители Т2.

С момента запуска программы в 2023 году количество сотрудников старше 50 лет в службе поддержки увеличилось в четыре раза. Такая динамика отражает стремление к профессиональному признанию, а также выбор в пользу работодателя, который создает возможности для развития и стабильные условия труда.

Проект охватывает все четыре площадки дистанционного сервиса: в Иркутске, Саранске, Челябинске и Ростове-на-Дону. Его цель – преодолеть стереотипы на рынке труда и создать условия, которые позволяют специалистам 50+ уверенно войти в новую профессию. В сервисе они осваивают цифровые инструменты в комфортном темпе, получают поддержку наставников и работают в команде с коллегами разных возрастов.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом T2: «Т2 известен своими высокими стандартами качества и сильным HR-брендом. Победы в авторитетных отраслевых премиях служат независимым подтверждением того, что мы удерживаем высокую планку в индустрии. Это – прямое признание зрелости нашей корпоративной культуры, готовности быстро реагировать и внедрять новые тренды рынка до того, как это становится общепринятой практикой».

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Т2: «Этот проект – комплексная система, которая одновременно меняет подход к найму и расширяет возможности для людей старшего возраста. Для нас важно было создать среду, где нет стереотипов. У нас гармонично взаимодействуют команды всех поколений, непрерывно обучаются и всегда поддерживают. Именно такой подход создает плодотворную почву для раскрытия потенциала».