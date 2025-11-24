Треть опрошенных россиян готовы «демпинговать» ради новой работы, молодежь оказалась самой гибкой

Почти треть опрошенных россиян (28%) в ходе общероссийского опроса hh.ru заявили, что готовы уступать в зарплатных запросах и ожиданиях при поиске новой работы. Наибольшую гибкость в зарплатных ожиданиях проявляет молодежь, сотрудники сферы гостеприимства и жители округов с наиболее разнообразными сферами рынка труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Профессиональный срез: кто чаще согласен на снижение дохода при поиске работы?

Наибольшая доля тех, кто готов к компромиссу по зарплате, наблюдается в отраслях с активной текучкой кадров. Аналитика показывает, что к таким в первую очередь относятся сфера услуг, туризм и гостиничный бизнес. Более 40% опрошенных из этих сфер часто соглашаются на стартовые позиции с меньшим окладом ради возможности войти в индустрию или сохранить занятость в низкий сезон. Также часто «демпингуют» административный персонал (35%), работники сферы транспорта и логистики (30%). Наименьшая готовность к снижению запросов традиционно отмечается среди высококвалифицированных специалистов в дефицитных сферах, а это инженеры и технические специалисты производственной сферы (18%), узкие профессии ИТ-сферы, например, в области кибербезопасности и Data Science. (12%)

Исследование hh.ru подтверждает, что готовность снижать зарплатные ожидания обратно пропорциональна возрасту и профессиональному опыту. Так, абсолютными лидерами по гибкости оказались молодые специалисты без опыта работы: 58% в этой группе готовы пойти на переговоры по уровню дохода с потенциальным работодателем.

Возрастная группа 26-35 лет (29% опрошенных) чаще готовы на временное снижение дохода ради интересного проекта или перехода в более перспективную компанию. Соискатели 36-45 лет идут на уступки в 22% случаев, так как часто имеют финансовые обязательства (ипотека, кредиты, содержание семьи). Профессионалы старше 46 лет – это наименее гибкая группа, ценящая стабильность и накопленный опыт, готовы уступить в зарплатных запросах лишь в 18% случаев

География готовности к «демпингу»

Региональный разрез показывает, что готовность к снижению зарплатных ожиданий выше в округах, где предложение на рынке труда превышает спрос или где наблюдается высокая конкуренция за ограниченное число премиальных вакансий, а это Северо-Кавказский и Южный ФО (по 34% респондентов), а также Приволжский ФО (30%). В свою очередь жители столичных регионов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, реже соглашаются на снижение дохода из-за большего количества предложений о работе.

«Текущая ситуация на рынке труда демонстрирует его растущую поляризацию, — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследования — С одной стороны, мы видим устойчивый спрос и рост зарплатных предложений для узкопрофильных специалистов и топ-менеджеров. С другой — значительная часть соискателей, особенно молодежь и те, кто меняет сферу деятельности, готова к маневренности, в том числе и в финансовых вопросах. Для работодателей это означает возможность привлечь мотивированных сотрудников на стартовые позиции с перспективой дальнейшего роста».