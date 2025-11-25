«Авито Работа»: применение продуктов с ИИ повышает эффективность труда

Искусственный интеллект продолжает трансформацию рынка труда, вызывая споры о влиянии на занятость россиян. При этом применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда как соискателям, так и работодателям. В умелых руках человека ИИ помогает бизнесу в оптимизации процессов и решении проблемы дефицита рабочей силы, а у сотрудников растет интерес к профессиям, где навыки работы с нейросетями могут дать конкурентное преимущество. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

По данным «Авито Работы», за январь–октябрь 2025 г. серьезно увеличилось количество откликов на вакансии с требованием навыка работы с ИИ: интерес к позициям в категории офисных профессий вырос 2,2 раза (+124%), в рабочих и линейных профессиях — в 1,5 раза (+49%), в категории транспорта и логистики — примерно на треть (+31%).

При этом, по результатам исследования «Авито Работы», чаще всего нейросети сейчас применяются для решения широкого спектра задач — генерации идей и текстов, создания изображений, анализа информации, обучения, планирования и автоматизации рутины.

Кроме того, ИИ становится помощником в вопросе карьерного развития. По данным платформы, россияне все чаще используют технологии при поиске работы: 19% применяют нейросети для анализа рынка труда, столько же — для подготовки к собеседованиям, 18% используют ИИ для поиска релевантных вакансий, а 16% — для улучшения резюме.

Среди тех 19% россиян, кто использовал нейросети при поиске работы, 70% отметили, что технологии существенно упростили процесс. ИИ помогает улучшать документы для самопрезентации: 24% пользователей обращаются к нему для создания или доработки резюме, 22% — для подготовки портфолио. Алгоритмы анализируют опыт и навыки, предлагают релевантные вакансии и делают взаимодействие с сервисами поиска работы более быстрым и прозрачным.

При этом искусственный интеллект оптимизирует процесс найма и со стороны работодателей: по экспертным оценкам, около половины специалистов в России так или иначе используют ИИ в подборе кандидатов, хотя системное внедрение технологий пока остается ограниченным: лишь около 5% компаний интегрируют ИИ комплексно. Несмотря на это, многие компании уже начали тестировать и использовать ИИ для решения отдельных задач, таких как автоматизация фильтрации кандидатов или составление предварительных списков претендентов.

«Цифровой прогресс будет набирать обороты, поэтому обучение становится ключевым инструментом, который помогает специалистам овладеть нужными навыками и повысить свою стоимость на рынке труда. Показательно, что сегодня каждый пятый работодатель на «Авито Работы» указывает в вакансиях возможность обучения, видя в этом инвестицию в кадры. Спрос на такое партнерство взаимный: недавний опрос «Авито Работы», проведенный среди более 7000 работающих россиян большинство (61%) заинтересованы в дополнительном обучении использованию ИИ и ожидают, что такое умение увеличит их доход в среднем на 18%. Именно поэтому, помимо “жестких” скиллов, так важно прокачивать гибкие навыки - критическое мышление, креативность, управление сложными проектами. Это то, что позволит оставаться востребованным специалистом в партнерстве с ИИ, который является не конкурентом, а инструментом, усиливающим человека. Кроме того, нейросети не просто трансформируют профессии, но и создают новые — например, появляется спрос на специалистов, способных контролировать и проверять продукты, сгенерированные ИИ», — сказал Антон Уваров, управляющий директор «Авито Работы».