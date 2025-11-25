CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

Компания ТрансТелеком приняла участие в CNews Forum 2025

Компания ТрансТелеКом приняла участие в мероприятии CNews Forum 2025, которое состоялось в Москве 11 ноября 2025 года.

Программа форума была представлена секциями, посвященными ключевым направлениям развития информационных технологий в России. Компания ТрансТелеКом выступила спонсором секции «Импортозамещение», в рамках которой Александр Николаев, начальник отдела маркетинга Департамента развития телеком-бизнеса Компании ТрансТелеКом, выступил с докладом на тему «Может ли импортозамещение инфраструктуры привести к росту выручки?». В ходе своего выступления Александр рассказал о сервисах ТрансТелеКома для бизнеса: виртуальной АТС, корпоративном Wi-Fi с авторизацией, корпоративной сети SD-WAN, видеонаблюдении с видеоаналитикой, семействе продуктов информационной и сетевой безопасности (анти-DDoS, Web Application Firewall и т.д.) и других.

Также команда ТрансТелеКома представила свой стенд, на котором продемонстрировала посетителям форума актуальные продукты и решениях для бизнеса и государства.

«Сервисы Компании ТрансТелеКом для бизнеса являются действенным инструментом для повышения эффективности бизнес-процессов и роста выручки. Возможность содержательного общения с отраслевым сообществом – одно из несомненных преимуществ подобного формата событий», – прокомментировал Александр Николаев.

CNews Forum – яркое мероприятие, которое нередко называют главным ИТ-событием года. Этот форум не стал исключением – обсуждаемые на нем темы сейчас находятся в фокусе внимания представителей различных отраслей экономики, и участники получили массу полезной информации и интересных инсайтов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Александра Мельникова, «Софтлайн»: Классическое IPO выгодно крупным и средним компаниям с выручкой от 10 млрд рублей

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл становится стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще