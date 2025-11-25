CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа «Штурвал» возглавила рейтинг CNewsMarket «Kubernetes: легкий старт»

Контейнерная платформа «Штурвал», разработанная «Лабораторией Числитель», заняла первое место в новом рейтинге CNewsMarket «Kubernetes: легкий старт». В нем оценивалось, насколько промышленные Kubernetes-платформы подходят для специалистов и команд, только начинающих работать с контейнерами. «Штурвал» признан самым интуитивно понятным, доступным и функциональным решением.

При составлении рейтинга аналитики CNewsMarket учитывали качество поддержки, вклад вендоров в развитие инженерного сообщества и функциональность бесплатных версий. В числе преимуществ «Штурвала» в сравнении с другими решениями были отмечены: поддержка мультикластерных сценариев развертывания, централизованное управление несколькими кластерами «из коробки», совместимость с отечественными ОС и провайдерами российских систем виртуализации, а также встроенные инструменты для управления уязвимостями и Argo CD.

По оценкам экспертов, работа с «ванильным» Kubernetes требует глубоких знаний множества абстракций, сетей, систем хранения данных и безопасности, а процесс установки и настройки считается сложным и часто сопровождается ошибками. Важная задача контейнерных платформ — уменьшать порог входа и позволять разворачивать кластеры без необходимости углубляться в эти тонкости — их создание происходит автоматизированно.

Community-версия «Штурвала» уже опробована более чем 750 пользователями. Ее можно развернуть на мощном ноутбуке или сервере и использовать бессрочно как в рабочих средах, так и для обучения.

«Мы понимаем, что в командах заказчиков работают как опытные инженеры, так и начинающие. Для последних мы предлагаем интуитивный графический интерфейс и максимально упрощенную настройку. CE-версия по функционалу не уступает коммерческой, а переход с community на enterprise занимает около минуты, что делает “Штурвал” универсальным решением для всего рынка», — отметил Александр Крылов, CPO «Штурвала».

