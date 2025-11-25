SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) формирует новое направление SL Soft Flow, объединив ECM и BPM экспертизу

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявляет о формировании нового направления SL Soft Flow – оно объединило экспертизу и команды, развивающие продукты в областях BPM (управление бизнес-процессами) и ECM (управление документами и корпоративным контентом). Развитие собственного портфеля продуктов — важная часть стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сближение классов BPM и ECM — один из ключевых трендов рынка корпоративного ПО. Предприятия стремятся к единому цифровому контуру, где процессы, документы и коммуникации связаны между собой. Формирование направления SL Soft Flow отражает переход от точечных решений к практике, в которой управление процессами и документами рассматривается как единая экосистема.

Ранее Citeck (Low-Code/ No-Code BPM-платформа) и «Цитрос» (продукты для автоматизации документооборота на базе ECM-платформы) развивались отдельно. Теперь они объединены под брендом SL Soft Flow, что позволит: обеспечить продуктовую синергию и целостность экосистемы. В планах направления – переход к единому технологическому стеку, архитектуре, интерфейсам и инструментам интеграции; сконцентрировать компетенции в областях ECM и BPM и усилить ценность каждой составляющей. Автоматизация сквозных процессов учитывает специфику документооборота и законодательство в этой области, а работа с контентом оптимизируется под реальные сценарии; сформировать единую дорожную карту развития с унифицированным подходом к масштабированию и сопровождению; упростить выбор и внедрение для заказчиков: единая продуктовая линейка для управления процессами и документами избавляет от необходимости идти на компромисс между двумя классами систем – BPM и ECM.

Линейка SL Soft Flow базируется на единой Low-Code BPM-платформе и включает готовые продукты СЭД, электронный архив, ЮЗЭДО, HR-сервисы, CRM, Service Desk, управление проектами и комплекс отраслевых решений. Таким образом, SL Soft Flow охватывает весь цикл работы с процессами и документами.

Компоненты BPM отвечают за построение, исполнение и контроль бизнес-процессов – обеспечивают прозрачность, управляемость и согласованность действий подразделений.

Функциональность ECM направлена на работу с корпоративным контентом: создание, хранение, поиск и маршрутизацию документов, поддержку юридической значимости, контроль согласований и сроков. Встроенные ИИ-сервисы помогают находить нужные данные на естественном языке, распознают и классифицируют документы, предлагают оптимальные маршруты и выступают помощниками при запуске новых процессов. Поддерживается визуальное моделирование процессов, инструменты process mining, low-code/ no-code автоматизация, интеграции с внешними системами и контроль SLA.

«Объединение платформ “Цитрос” и Citeck в единое направление SL Soft Flow – это логичное развитие нашего портфеля. Мы создаем для клиентов экосистему, где документооборот и процессы работают в связке и усиливают друг друга, а встроенные ИИ-сервисы повышают продуктивность и комфорт пользователей. Таким образом, наши заказчики получат единое, масштабируемое решение для цифровой трансформации», — сказала Олеся Лачугина, директор по маркетингу и работе с партнерами в SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).