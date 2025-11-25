В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство интеллектуальных датчиков давления

Новым резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» стала компания, специализирующаяся на разработке и выпуске контрольно-измерительных приборов. Об этом CNews сообщил представитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию высокотехнологичной промышленности. Этому способствуют комплексные меры поддержки, в том числе налоговые и таможенные льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы. В I квартале 2026 г. будет запущено инновационное производство интеллектуальных контрольно-измерительных приборов. В ассортимент продукции нового резидента ОЭЗ войдут датчики дифференциального и абсолютного давления. Они используются в управлении технологическими процессами в фармацевтической, добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, энергетике. Объем инвестиций в проект превысит 200 млн руб.», – сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Производственные мощности компании «РегСенсор» разместятся на площади 1370 квадратных метров. Запуск линий позволит создать 30 новых рабочих мест. Как рассказал генеральный директор предприятия Игорь Волков, производимые изделия позволяют измерять физические параметры различных технологических процессов в широком диапазоне давлений и температур, обрабатывать информацию и передавать ее на следующий уровень. В оборудовании резидента применяется цифровой, а не аналоговый протокол обмена данными.

Еще одна отличительная особенность датчиков заключается в использовании чистого кремния в качестве чувствительного элемента, что обеспечивает высокую точность и стабильность измерений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития московской промышленности до 2030 г. Важное место в ней отведено площадкам ОЭЗ «Технополис Москва». Как отметил мэр, к 2030 г. планируется значительно расширить ОЭЗ – до 600 га и 5,6 млн квадратных метров производственной инфраструктуры. На предприятиях особой экономической зоны будут трудиться более 90 тыс. специалистов.

Предприятия-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами: в течение 10 лет они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет два процента вместо 25. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.