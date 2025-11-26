61% руководителей пожаловались на хаос в бизнес-процессах
«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, что большинство управленцев работают в условиях нестабильных процессов, перегружены оперативными задачами и испытывают сложности с принятием решений — не из-за страха ошибок, а из-за системных барьеров внутри бизнеса. Об этом CNews сообщили представители РШУ.
В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.
Хаос в процессах — норма для большинства компаний
Опрос показал, что для многих руководителей стабильные процессы — скорее исключение, чем правило. 61% участников исследования пожаловались на хаос в их компаниях: 25% — максимальный уровень хаоса в процессах: все держится на отдельных сотрудниках; 36% — высокий уровень: система формально есть, но работает нестабильно.
Еще 31% оценивают хаос как средний — сбои бывают время от времени. И только 8% отметили, что процессы выстроены отлично.
Такая среда создает нагрузку на управленцев: вместо развития и планирования они вынуждены компенсировать слабые места системы вручную.
Половина руководителей регулярно «тушат пожары»
Исследование показало: решение оперативных проблем занимают значительную часть рабочего времени управленцев. 51% руководителей признались, что они постоянно «тушат пожары»: почти каждый день (16%) или несколько раз в неделю (35%).
Редко с этим сталкиваются только 10%, а никогда — 3%. В итоге большая часть управленцев работает в режиме постоянной реакции на внешние и внутренние сбои.
Решения тормозят системные барьеры, а не личные страхи
Главные сложности в принятии эффективных решений связаны с организацией процессов и корпоративной средой. Руководителям чаще всего мешают: недостаток достоверных данных — 32%; внутренние конфликты интересов — 28%; избыточная бюрократия — 21%; давление времени — 11%.
Личные факторы играют минимальную роль: страх ошибок мешает только 5%, нехватка знаний — 3%.
По сути, управленцы хотят действовать быстрее, но система не дает им такой возможности.
«Исследование показывает: проблема управления сегодня не в слабых руководителях, а в неустойчивой среде, в которой им приходится работать. Большинство управленцев готовы действовать, пробовать новое, брать ответственность, но их сдерживают системные препятствия — слабые процессы, нехватка данных, внутренние противоречия. В таких условиях руководитель вынужден переключаться на «тушение пожаров», вместо того чтобы заниматься развитием и стратегией. Компании должны снизить уровень хаоса и повысить прозрачность процессов, чтобы увеличить эффективность управления. Это не вопрос дополнительной нагрузки или ужесточения контроля. Наоборот — речь о создании среды, в которой руководитель может принимать решения на основе фактов, а не интуиции, и развивать бизнес, не расходуя энергию на постоянное преодоление организационных барьеров», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».