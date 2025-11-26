CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Гарда» и TrafficSoft создают технологическую основу для непрерывной работы критичных сервисов

«Гарда» и TrafficSoft создают технологическую основу для непрерывной работы критичных сервисов. Интеграция технологий группы компаний «Гарда» и TrafficSoft поможет российским организациям выстраивать надежные и масштабируемые системы защиты информации. Коллаборация вендоров позволит корпоративным и государственным заказчикам повысить устойчивость сетевой инфраструктуры и снизить риски простоя критически важных сервисов.

Альянс «Гарда» и TrafficSoft поможет заказчикам из финансового сектора, операторам связи и крупным государственным компаниям обеспечивать непрерывность бизнеса благодаря оптимизации работы систем ИБ и использования вычислительных ресурсов.

Продуктовый портфель «Гарда» позволяет комплексно решать вопросы сетевой безопасности и включает системы классов WAF, NDR, DBF и AntiDDoS. TrafficSoft специализируется на высокопроизводительной интеллектуальной балансировке трафика с решением TrafficSoft ADC. Интеграция технологий обеспечит стабильную работу сервисов заказчиков при пиковых нагрузках и усилит защиту корпоративных сетей.

«Гарда» строит свои технологии на основе производительных архитектурных решений, поэтому сетевая инфраструктура должна поддерживать аналогичный уровень возможностей, – отметил Андрей Щербаков, руководитель направления развития бизнеса компании «Гарда». – Сотрудничество с TrafficSoft даст рынку решение Enterprise-уровня, обеспечивающее отказоустойчивость при защите критически важных сервисов».

«Мы ответственно подходим не только к качеству продуктов, но и к выбору технологических партнеров, – сказал Руслан Добрынин, директор по работе с партнерами TrafficSoft. – Интеграция TrafficSoft ADC с решениями «Гарды» обеспечит заказчикам синергетический эффект: стабильную, безопасную и эффективную работу сетевой инфраструктуры даже при высоких нагрузках».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще