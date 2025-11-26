ГК Verme запустила образовательное направление в сфере HR-tech – «Лаборатория производительности»

ГК Verme запустила «Лабораторию производительности» – собственное образовательное направление для руководителей высшего и среднего звена. Цель проекта – сформировать новую управленческую культуру в компаниях, работающих с большим количеством линейного персонала: в рознице, логистике, HoReCa и производстве.

В условиях структурного дефицита сотрудников и роста стоимости человеческих операций бизнесу требуется системный подход к управлению производительностью. Большинство руководителей сталкиваются с задачами оптимизации фонда оплаты труда и повышения производительности линейного персонала. Как правило, эти вопросы решаются точечно – за счет внедрения отдельных ИТ-инструментов. Но такой подход не дает устойчивого эффекта, потому что отсутствует единая система, которая связывала бы планирование, аналитику и управленческие решения.

«Лаборатория производительности» создана для руководителей, которые управляют линейным персоналом и отвечают за операционную эффективность – в рознице, логистике, производстве и HoReCa. Обучение будет особенно полезно тем, кто управляет планированием графиков, работой торгового зала или операционного участка, укомплектованностью смен, производительностью персонала, HR-аналитикой и ФОТ, включая методологию расчета стоимости внешнего персонала. Также в проект будут включены образовательные модули, рассчитанные на руководителей, которые работают с большим количеством самозанятых и должны уметь правильно рассчитывать их финансовое вознаграждение и быстро адаптировать к бизнес-процессам.

«Дефицит линейного персонала вынуждает компании пересматривать подходы к управлению ресурсами. Теперь нельзя просто нанять больше сотрудников – важно повышать эффективность существующих команд и внимательно подходить к планированию штата. Многие руководители понимают, что автоматизация и data-driven подход (принятие решений на основании данных) необходимы для решения этой задачи, но не знают, с чего начать. Мы разработали образовательное направление на основе опыта сотрудничества с компаниями из сфер, где грамотная работа с кадрами во многом определяет успешность бизнеса», – сказал директор по консалтингу Verme Дмитрий Филимонов, ведущий эксперт проекта «Лаборатория производительности».

«Современные исследования показывают высокую заинтересованность людей в подработках, и бизнесу важно уметь с ними взаимодействовать. При грамотном подходе, выходя на объект, человек может быстро обучиться, адаптироваться и начать выполнять задачи. При этом бизнесу важно правильно формировать предложения по вознаграждению для таких исполнителей. Опираясь на наш опыт по выводу самозанятых в разные сферы бизнеса, мы готовы в формате образовательных курсов делиться наработками по грамотному ценообразованию и методиками работы с временным персоналом», – сказал директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб, эксперт проекта «Лаборатория производительности».