CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ГК Verme запустила образовательное направление в сфере HR-tech – «Лаборатория производительности»

ГК Verme запустила «Лабораторию производительности» – собственное образовательное направление для руководителей высшего и среднего звена. Цель проекта – сформировать новую управленческую культуру в компаниях, работающих с большим количеством линейного персонала: в рознице, логистике, HoReCa и производстве.

В условиях структурного дефицита сотрудников и роста стоимости человеческих операций бизнесу требуется системный подход к управлению производительностью. Большинство руководителей сталкиваются с задачами оптимизации фонда оплаты труда и повышения производительности линейного персонала. Как правило, эти вопросы решаются точечно – за счет внедрения отдельных ИТ-инструментов. Но такой подход не дает устойчивого эффекта, потому что отсутствует единая система, которая связывала бы планирование, аналитику и управленческие решения.

«Лаборатория производительности» создана для руководителей, которые управляют линейным персоналом и отвечают за операционную эффективность – в рознице, логистике, производстве и HoReCa. Обучение будет особенно полезно тем, кто управляет планированием графиков, работой торгового зала или операционного участка, укомплектованностью смен, производительностью персонала, HR-аналитикой и ФОТ, включая методологию расчета стоимости внешнего персонала. Также в проект будут включены образовательные модули, рассчитанные на руководителей, которые работают с большим количеством самозанятых и должны уметь правильно рассчитывать их финансовое вознаграждение и быстро адаптировать к бизнес-процессам.

«Дефицит линейного персонала вынуждает компании пересматривать подходы к управлению ресурсами. Теперь нельзя просто нанять больше сотрудников – важно повышать эффективность существующих команд и внимательно подходить к планированию штата. Многие руководители понимают, что автоматизация и data-driven подход (принятие решений на основании данных) необходимы для решения этой задачи, но не знают, с чего начать. Мы разработали образовательное направление на основе опыта сотрудничества с компаниями из сфер, где грамотная работа с кадрами во многом определяет успешность бизнеса», – сказал директор по консалтингу Verme Дмитрий Филимонов, ведущий эксперт проекта «Лаборатория производительности».

«Современные исследования показывают высокую заинтересованность людей в подработках, и бизнесу важно уметь с ними взаимодействовать. При грамотном подходе, выходя на объект, человек может быстро обучиться, адаптироваться и начать выполнять задачи. При этом бизнесу важно правильно формировать предложения по вознаграждению для таких исполнителей. Опираясь на наш опыт по выводу самозанятых в разные сферы бизнеса, мы готовы в формате образовательных курсов делиться наработками по грамотному ценообразованию и методиками работы с временным персоналом», – сказал директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб, эксперт проекта «Лаборатория производительности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

Александра Мельникова, «Софтлайн»: Классическое IPO выгодно крупным и средним компаниям с выручкой от 10 млрд рублей

Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще