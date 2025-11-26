МТС внедряет технологию оптоволоконной сенсорики в решениях умного офиса и города

МТС объявила о запуске R&D-направления по развитию технологии оптоволоконной сенсорики – использованию оптического волокна в качестве распределенного датчика в различных решениях умного офиса и города: в климатических, противопожарных, охранных системах, в мониторинге утечек трубопроводов, дорожной обстановки, состояния строительных конструкций, машин и механизмов.

Результаты первых пилотных проектов показывают, что применение технологии оптоволоконной сенсорики позволяет примерно на треть сократить затраты на оборудование и монтаж по сравнению с традиционными решениями.

В технологии оптоволоконной сенсорики анализируется распространение световых импульсов в оптическом кабеле: компактный прибор – когерентный рефлектометр – посылает в оптоволокно и принимает рассеянные в нём модулированные импульсы света. Любое внешнее физическое воздействие на кабель – температура, вибрация, звук, натяжение – меняет характеристики света в волокне, который анализируется в виде цифровой рефлектограммы с помощью алгоритмов цифровой обработки сигналов и ИИ.

Таким образом оптический кабель, проложенный вдоль контролируемых пространств или поверхностей на несколько километров, выступает по всей своей длине как распределенный датчик и проводник сигналов, а анализ рефлектограммы позволяет снимать данные с любой точки оптоволокна. Технология имеет ряд преимуществ – дешевый оптоволоконный кабель заменяет различные датчики, требующие электропитания; он компактен и прост в монтаже, не подвержен электромагнитным помехам и устойчив к высоким температурам. Аппаратная часть в виде оптоволоконного кабеля с рефлектометром универсальна, а различные сценарии использования определяются программными настройками.

МГТС, дочерняя компания МТС, создала в 2024 г. R&D-подразделение, которое ведет прикладные исследования и разрабатывает коммерческие решения в сфере оптоволоконной сенсорики. Среди реализованных проектов подразделения: исследования по удаленному мониторингу дорожной обстановки (получение рефлектограммы с подземной кабельной канализации в результате воздействия на нее вибрации автомобилей и пешеходов); создание распределенных систем мониторинга климата в центральном офисе МГТС и столичной гостинице Cosmos Arbat Selection (данные температуры с проложенного под потолком оптического кабеля передаются на контроллер системы кондиционирования).

«Оптоволоконная сенсорика широко используется в мире и нашей стране в нефтегазовой отрасли для мониторинга эксплуатации трубопроводов и скважин. В последние годы появляются всё более успешные коммерческие кейсы для охранных и противопожарных систем, диагностики состояния транспортной и промышленной инфраструктуры. Среди российских операторов связи мы первыми взялись за исследования, и пилоты в этом перспективном направлении и первыми в стране реализовали проекты по мониторингу температуры в зданиях. В этом нам помогли обширные компетенции МГТС – крупнейшего инфраструктурного телеком-оператора Москвы – в строительстве и эксплуатации инфраструктуры ВОЛС», – отметил директор по инновациям и разработке МГТС Евгений Лукьянчук.

«Использование оптоволоконной сенсорики позволяет ощутимо экономить при создании различных решений и в целом повысить их надежность. Например, реализуя пилоты по мониторингу климата в офисах, мы увидели, что развертывание традиционных систем с использованием обычных точечных датчиков обошлось бы в 1,5 раза дороже. С учетом перспектив технологии, сегодня мы работаем над созданием оптоволоконных сенсорных систем для жилых комплексов, бизнес-центров, дата-центров, мониторинга дорожного движения. Уверен, что в будущем наша компания сможет предложить перспективные разработки в этой сфере для городской среды, ЖКХ, промышленности, транспорта. Наше технологические преимущество в том, что мы являемся связующим звеном между производителями рефлектометров и потенциальными заказчиками. Причем у нас есть опыт в разработке алгоритмов обработки данных с оптоволокна и возможности для создания собственного оборудования», – сказал Евгений Лукьянчук.

Перспективные сферы применения оптоволоконной сенсорики: мониторинг помещений и коммуникаций внутри зданий (обнаружение утечек водоснабжения, термометрия, пожарная сигнализация); обнаружение протечек трубопроводов городских коммуникаций; термометрия силовых кабелей систем электроснабжения; противопожарные системы в туннелях и подземных сооружениях; система мониторинга дорожной обстановки с использованием подземной кабельной канализации; мониторинг целостности строительных конструкций (зданий, мостов, эстакад, тоннелей в метрополитене) за счет установки деформационных датчиков; системы контроля работы промышленного оборудования, механизмов и машин (комплексный автоматизированный мониторинг температуры, пожаров, вибрации, шумов, протечек); мониторинг условий работы дата-центров (климатика, термометрия оборудования); охрана периметров объектов от несанкционированного доступа; мониторинг шумовой обстановки на улицах и стройплощадках с помощью оптоволоконных микрофонов.