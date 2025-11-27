«Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

ПАО «Группа Компаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Предварительные параметры предложения

«Базис» намеревается осуществить листинг Акций на Московской бирже в рамках ожидаемого первичного публичного предложения акций (IPO).

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам – российским технологическим холдингам с фокусом на

ИТ-отрасль. При этом предполагается, что по результатам IPO миноритарные акционеры продолжат участвовать в акционерном капитале группы.

Объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга, ожидаемого в декабре 2025 г.

РТК-ЦОД планирует сохранить за собой контролирующую долю в акционерном капитале Группы и продолжит принимать участие в развитии ее бизнеса, а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.

В рамках подготовки к IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры уже передали 5% акционерного капитала Группы оператору ПДМ для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».

«Базис» стремится достичь следующие цели в рамках проведения IPO

Повысить узнаваемость группы и уровень информированности о ее продуктовом портфеле на рынке, а также расширить маркетинговые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса.

Улучшить систему мотивации и удержания ключевых сотрудников благодаря долгосрочным опционным программам.

Усилить корпоративное управление и повысить уровень прозрачности с фокусом на лучшие рыночные практики.

Расширить возможности для финансирования стратегических задач и сделок M&A в долгосрочной перспективе, в том числе за счет доступа на рынок акционерного капитала.

Получить рыночную оценку стоимости бизнеса.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.

В случае проведения IPO «Базис» и основные акционеры примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет обеспечен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Ключевые финансовые показатели. По данным отчетности МСФО Группы за 2022-2024 гг. и за 9 месяцев 2025 г.

Генеральный директор ПАО ГК «Базис» Давид Мартиросов: «За последние годы мы последовательно инвестировали в развитие нашей продуктовой экосистемы и укрепление партнерств с ведущими корпоративными и государственными заказчиками, что позволило нам занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Мы гордимся тем, что наши решения стали стандартом для обеспечения технологического суверенитета, помогая клиентам реализовывать стратегии цифровой трансформации и импортозамещения с помощью внедрения нашего ПО на уровне мировых аналогов. Мы демонстрируем устойчивый рост, значительно опережающий рынок, с фокусом на инновации и диверсификацию доходов через экосистемный подход. Наша стратегия направлена на улучшение функциональности продуктов, увеличение доли рекуррентной выручки для большей предсказуемости бизнеса и расширение через органический рост и M&A, что закладывает основу для долгосрочного лидерства в отрасли. IPO на Московской бирже станет важным шагом в нашем развитии, предоставив рыночную оценку бизнеса и открыв новые возможности для привлечения талантов через мотивационные программы, а также для ускорения стратегических инициатив. Это поможет нам масштабировать бизнес и реализовать амбициозные планы роста, создавая дополнительную ценность для акционеров».

Факторы инвестиционной привлекательности «Базис»

Масштабный и активно развивающийся рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой со значительным потенциалом роста для российских разработчиков.

Группа «Базис» работает на масштабном и перспективном рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Согласно исследованию iKS-Consulting, среднегодовой темп роста (СГТР) рынка ПО УДИ на горизонте с 2024 г. до 2031 г. оставит 16%, что на 5 п.п. опережает темпы роста российского рынка ПО в целом. Объем рынка в денежном выражении по итогам 2024 г. составил 45 млрд рублей и, согласно прогнозам, к 2031 г. вырастет практически втрое до 130 млрд руб.

Российские разработчики, являющиеся главным драйвером рынка, будут расти опережающими темпами в 24% (СГТР в 2024–2031 гг.). По оценке iKS-Consulting, рынок отечественных решений ПО УДИ увеличится с 24 млрд руб. в 2024 г. до 106 млрд руб. в 2031 г., что соответствует увеличению доли российских разработчиков с 53% до 82% от общего объёма рынка, соответственно, благодаря активному развитию широты и качества продуктового предложения российских вендоров.

Ключевыми драйверами роста рынка являются развитие облачной и гибридной ИТ-инфраструктуры, популяризация контейнеризированных сред разработки, совершенствование функционала отечественных продуктов и продолжение миграции критической информационной инфраструктуры (КИИ) и крупного бизнеса на российское ПО. Существенным фактором роста рынка ПО УДИ также является обязательное импортозамещение и переход объектов КИИ на российские решения к 2030 г.

«Базис» – крупнейший разработчик на российском рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой по итогам 2024 г. с долей 19%. В ряде ключевых сегментов целевого рынка «Базис» по итогам 2024 г. также занимает лидирующие позиции.

Лидерские позиции «Базис» основаны на полноте и технологической зрелости экосистемы решений, которая закрывает ключевые потребности крупных корпоративных и государственных заказчиков и обеспечивает высокую степень соответствия функциональности решений мировых лидеров.

«Базис» предлагает единственную на рынке экосистему ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой корпоративного класса, позволяющую комплексно проектировать, развертывать и эксплуатировать ИТ-инфраструктуру любой сложности. Самый широкий на рынке продуктовый портфель включает 10 решений, созданных на собственной кодовой базе, и покрывает полный спектр потребностей корпоративных и государственных заказчиков.

Флагманские продукты серверной виртуализации (Basis Dynamix) и виртуализации рабочих мест (Basis Workplace) являются надежной основной для дальнейшего продуктового развития группы и универсальной «точкой входа» в клиентов.

К ним последовательно добавляются комплементарные решения, такие как ПО для резервного копирования и восстановления данных (Basis Virtual Protect), ПО для защиты среды виртуализации (Basis Virtual Security) и пользовательских рабочих мест и терминального доступа (Basis Workplace Security), а также средства для обеспечения отказоустойчивости и георезервирования (Basis Guard) и миграции (Basis Migration Assistant).

Кроме того, «Базис» предлагает заказчикам передовой универсальный маркетплейс для создания и эксплуатации современных приложений, объединяющий в себе функционал собственной разработки для управления контейнерами с встроенным конвейером безопасной разработки приложений на основе микросервисной архитектуры (Basis Digital Energy). В дополнение, в 2025 г. «Базис» запустил собственное ПО для программно-определяемых хранилищ (Basis SDS) и ПО для программно-определяемых сетей (Basis SDN), которые станут одним из ключевых драйверов будущего роста Группы.

Комплексное предложение «Базис» дополняют профессиональные сервисы, включая архитектурный консалтинг, проектирование, внедрение и расширенную техническую поддержку.

Все продукты «Базиса» включены в Единый реестр российского ПО и полностью соответствуют требованиям импортонезависимости, надежности и безопасности. Кроме того, ряд продуктов имеет сертификаты ФСТЭК IV уровня доверия, а еще несколько решений находятся в процессе получения сертификации. Это обеспечило статус признанного стандарта управления вычислительной инфраструктурой в государственных облачных платформах. Так, уже более 97% вычислительных мощностей ГЕОП и 50% информационных систем в рамках платформы «ГосТех» переведены на ПО «Базиса»[1].

Участие в государственных платформах позволяет «Базису» обогащать собственные компетенции по реализации сложнейших проектов, кратно превышающих стандартные запросы клиентов по масштабу и комплексности, и служит качественным референсом для привлечения корпоративных клиентов, включая операторов критической информационной инфраструктуры.

Группа сформировала широкую клиентскую базу B2B- и B2G-клиентов, диверсифицированных по ключевым отраслям российской экономики, таким как, например, финансовый сектор, телеком, сервис-провайдеры и другие. Клиентская база «Базиса» отличается высокой лояльностью и приверженностью решениям группы — за период с 2022 г. по 2024 г. только один клиент перестал пользоваться продуктами «Базиса». Кроме того, среднее количество продуктов, приходящееся на олного клиента среди 10 крупнейших заказчиков, составило 3,3 против 1,6 по всей клиентской базе группы, что также открывает широкие возможности для будущих кросс-продаж.

Доля B2B-клиентов в выручке выросла с 53% в 2022 г. до 61% в 2024 г., а доля B2G-клиентов составила 39% по итогам 2024 г. Количество клиентов4 достигло 208 в 2024 г., что соответствует росту на 40% по сравнению с 2022 г.

Группа осуществляет продажи через более 230 дистрибьюторов и партнеров, включая пять дистрибьюторов, более 200 системных интеграторов и более 30 технологических партнеров.

По итогам 2024 г. выручка группы выросла более чем в 2,7 раз по сравнению с 2022 г. и достигла 4,6 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2025 г. выручка составила 3,5 млрд руб., что на 57% выше уровня девяти месяцев 2024 г.

По итогам 2025 г. ожидается, что темп роста выручки Группы составит 30–40% в сравнении с 2024 г.

Благодаря эффективной бизнес-модели и фокусу на сбалансированном росте Группа поддерживает высокий уровень рентабельности по OIBDA. В 2024 г. показатель OIBDA составил 2,8 млрд руб. (рост более 2,5 раз за 2022-2024 гг.) при рентабельности в 62%. Значение OIBDA за 9 месяцев 2025 г. составило 1,9 млрд руб. (рост 42% год к году) при рентабельности в 54%.

Группа исторически поддерживает положительную чистую денежную позицию: отношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев на 31.12.2024 г. и 30.09.2025 г. составило −0,1х. Финансовая устойчивость в сочетании с высокими темпами роста и уровнями рентабельности позволяет Группе «Базис» осуществлять дивидендные выплаты. Так, по результатам 2023 г. Группа выплатила 608 млн руб., а по результатам 2024 г. объем выплаченных дивидендов планируется на уровне 854 млн руб., что соответствует коэффициенту выплат в 48% от NIC прошлого периода.

Важным фактором успеха группы является команда высококлассных специалистов. По состоянию на 30 сентября 2025 г. общий штат насчитывал 434 сотрудника, из которых 86% составляли ИТ-специалисты.

В рамках формирования целевой структуры корпоративного управления группа сформировала Совет директоров из 11 членов, три из которых являются независимыми. При Совете директоров сформированы комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям и номинациям.

Кроме того, сформирована долгосрочная программа мотивации для удержания и поддержания мотивации ключевых сотрудников и топ-менеджеров Группы полностью из пакетов продающих акционеров.

Группа продолжит развивать ценностное предложение существующих продуктов с целью не только полного покрытия функционала экосистем мировых лидеров, но и опережения функциональности зарубежных аналогов в рамках процесса импортоопережения. Параллельно реализуется дорожная карта вывода новых продуктов в перспективных направлениях, а также развитие в области профессиональных сервисов.

Утвержденная стратегия группы предполагает реализацию планомерного увеличения доли рекуррентной выручки, что позволит снизить сезонность и улучшить прогнозируемость денежных потоков. Кроме того, «Базис» ставит целью укрепление вендорской бизнес-модели реализации продуктов и услуг. Группа планирует продолжить системную работу по усилению узнаваемости бренда и формированию широкой базы экспертов посредством реализации собственной образовательной программы подготовки специалистов DevOps и DevSecOps.

Стратегия укрепления лидерства группы предусматривает также консолидацию рынка за счет M&A и формирования грави-системы – сети технологических партнеров, согласующих дорожные карты с «Базисом» для обеспечения глубокой совместимости и нативной кросс-продуктовой интеграции. Такой подход расширяет продуктовый ландшафт без значимого увеличения затрат и обеспечивает партнерам доступ к клиентской базе Группы при соблюдении стандартов государственных облаков и требований «Базиса».

Высокое функциональное соответствие экосистемы «Базиса» продуктам мировых лидеров создает основу для выхода на зарубежные рынки. Группа уже заключила соглашения с крупными иностранными партнерами, в частности на рынке Бразилии. В средне- и долгосрочной перспективе приоритет отдан рынкам португалоговорящих стран Латинской Америки и Африки, включая Бразилию, Анголу и Мозамбик. Стратегия предполагает партнерства с локальными лидерами и предоставление ПО «Базиса» в формате SDK[2]. Партнеры обеспечат локализацию и поддержку, что позволит создавать решения, адаптированные под требования заказчиков и поддерживающие технологический суверенитет соответствующих рынков.

В случае принятия группой и ее акционерами решения о проведении IPO она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей.

[1] по данным группы

[2] SDK (Software Development Kit) – набор инструментов, библиотек, документации и примеров кода, который позволяет разработчикам создавать приложения для конкретной платформы, операционной системы или сервиса

[3] Среднегодовой темп роста за 2022-2024 гг.

[4] Рассчитано на основе неокругленных значений по МСФО

[5] Операционная прибыль до вычета амортизации и обесценения основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования, а также расходов по программам долгосрочной мотивации

[6] OIBDA за вычетом капитализированных расходов (затраты на создание и приобретение нематериальных активов)

[7] Чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину расходов по программам долгосрочной мотивации, на величину амортизации нематериальных активов

[8] Сумма денежных средств и их эквивалентов за вычетом обязательств по аренде