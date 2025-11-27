CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

HeadHunter обновил тесты по ИТ-навыкам вместе с экспертами отрасли

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и Минцифры России продолжают развивать проект подтверждения ИТ-компетенций. Чтобы сделать тесты ещё более точными и актуальными, соответствующими последним изменениям рынка, команда hh.ru обновила задания и провела их масштабную проверку с привлечением представителей ИТ-сообщества.

Чтобы поддерживать качество и актуальность тестов для подтверждения ИТ-навыков специалистами, команда hh.ru регулярно обновляет задания и оценивает их вместе с экспертами. Так, этой осенью были разработаны новые материалы по шести направлениям: Python, SQL, HTML, JavaScript, Git и Linux. К их проверке подключили специалистов из числа пользователей hh.ru и сотрудников компаний-партнёров, среди которых — МТУСИ, «Группа Телематика-Один», Magnit Tech, «Ред Софт» и группа Arenadata.

К проверке также присоединились администраторы технологических Telegram-каналов, среди которых: «Владилен про IT», Data Feeling, «Тестировщик от бога», «Мир Linux», Python Portal, «Не баг, а фича», Alek OS, Frontend Portal и IT Portal. Представители TG-сообщества протестировали задания, поделились обратной связью и рассказали о своём опыте аудитории.

Участники оценивали каждое задание по нескольким критериям: корректность формулировки, наличие ошибок, соответствие уровню сложности и актуальность требованиям отрасли. При необходимости можно было оставить комментарии и предложить улучшения. Такой подход позволил собрать более 9 тыс. отзывов и получить независимую обратную связь.

«Проверка заданий помогает поддерживать высокое качество тестов, чтобы специалисты могли объективно оценить свой уровень знаний, а работодатели — учесть результаты прохождения для предварительного отбора кандидатов. Мы планируем регулярно обновлять и добавлять новые задания, а затем проверять их с представителями ИТ-сообщества и компаниями-партнёрами, чтобы тесты по ИТ-навыкам всегда отражали реальные требования рынка», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Проект подтверждения ИТ-навыков был запущен в мае 2025 г. Система позволяет специалистам бесплатно пройти тестирование, получить официальный сертификат Минцифры и добавить его в резюме на hh.ru. На текущий момент оценку прошли уже более 367 тыс. человек. Тестирование по ИТ-навыкам доступно всем желающим, пройти его можно в своём профиле на hh.ru. Для соискателей наличие такого документа — это реальный способ выделиться среди множества откликов и подчеркнуть свой профессиональный уровень.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Власти выделили миллиарды на российские установки для производства чипов взамен американских и европейских

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще