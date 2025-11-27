Первая в Ижевске «Астра-лаборатория» открыла двери для подготовки ИБ-специалистов нового уровня

В ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ) открылась «Астра-лаборатория» — образовательная площадка для углубленной работы с современными информационными технологиями, проектной и исследовательской деятельности студентов и преподавателей. Лаборатория оснащена 16 рабочими местами с предустановленной операционной системой (ОС) Astra Linux 1.8 и другими программными продуктами «Группы Астра». ИТ-решения вендора составят основу ежегодной практической подготовки 125 студентов на базе специалитета «Информационная безопасность автоматизированных систем».

ИжГТУ готовит кадры для крупнейших оборонных предприятий Ижевска, таких как ИЭМЗ «Купол» и «Концерн Калашников». Эти заводы будут работать на ПО «Группы Астра», поэтому университет вводит в свою программу углубленное изучение продуктов компании: ОС Astra Linux, а также VDI-решения Termidesk, СУБД Tantor Postgres и платформы для управления серверной виртуализацией VMmanager. Как итог, выпускники вуза придут на производство с актуальными знаниями именно тех отечественных технологий, которые им предстоит использовать, и смогут максимально эффективно решать поставленные перед ними задачи.

В лаборатории студенты кафедры «Информационная безопасность» будут обучаться по таким ИБ-дисциплинам, как безопасность операционных систем, автоматизация процессов на основе информационных технологий, комплексное обеспечение информационной безопасности, основы информационной безопасности, системы искусственного интеллекта и т.д. Здесь также пройдут подготовку слушатели программ дополнительного профессионального образования по Astra Linux в рамках авторизованного учебного центра «Группы Астра». Занятия будут вести преподаватели кафедры «Информационная безопасность». Многие из них уже прошли курсы по ОС Astra Linux, сейчас изучают СУБД Tantor Postgres, в ближайших планах — освоение Termidesk VDI и VMmanager. По этим курсам также обучились преподаватели кафедры «Информационные системы», в дальнейшем продукты «Группы Астры» изучат преподаватели и других кафедр университета.

Лабораторию задействуют и для проведения профильных конкурсов, олимпиад и конференций.

«До открытия лаборатории студенты ИжГТУ занимались в рамках проекта «Астра-университет», теперь у них есть доступ ко всем нашим программным решениям, и они смогут научиться работать с самой безопасной и востребованной операционной системой в России — Astra Linux. Такой подход в обучении поможет студентам выйти на новый уровень компетенций ИТ- и ИБ-специалистов в работе с отечественным программным обеспечением, которые так необходимы предприятиям Ижевска и его близлежащих территорий», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«От имени всего коллектива нашего университета хочу поблагодарить «Группу Астра» и всех, кто участвовал в реализации проекта «Астра-лаборатория». Для нас это важный шаг в подготовке востребованных ИТ-специалистов, особенно в области информационной безопасности. В лаборатории студенты получат практический опыт работы с современными российскими технологиями, а преподаватели — возможности развивать направление прикладных исследований и реализовывать совместные проекты с индустриальными партнерами. Сотрудничество с «Группой Астра» предполагает также разработку образовательных программ, проведение стажировок, практик и сертификационных курсов, доступ к профильному оборудованию и программным платформам. Благодарю коллег за доверие и уверен, что вместе мы достигнем новых высот в образовании и науке», — отметил Андрей Копысов, и. о. проректора по научной и инновационной деятельности ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.