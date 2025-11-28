Гибкий график и удаленка сегодня нужны работающим матерям больше матпомощи

Сервис по поиску работы SuperJob поинтересовался, каких мер поддержки от нанимателей не хватает работающим женщинам с детьми, и выяснил: за четыре года ключевой запрос сместился с материальной помощи к гибким форматам занятости. В опросе приняли участие 500 трудоустроенных россиянок из всех округов страны, воспитывающих детей дошкольного возраста. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждой восьмой работающей маме очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность (12% опрошенных). На втором месте с 11% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь. Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей) крайне необходима каждой десятой. Еще 10% женщин были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску.

5% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Еще 5% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий.

У 4% женщин запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям, например, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%.

15% женщин заявили, что их полностью устраивает существующая поддержка со стороны работодателя.

У работающих мам сегодня в приоритете время, а не деньги. Динамика результатов опроса за четыре года демонстрирует кардинальное изменение запросов: в 2021 г. каждой пятой работающей матери не хватало денег, в 2025 г. этот показатель сократился до 11%. Число запросов на лояльность работодателя, включая понимающее отношение к больничным, снизилось с 15 до 4%. В то же время количество запросов на удаленную работу выросло в два раза — с 5 до 10%. Рост с 1 до 5% показала и потребность в сокращенном рабочем дне.

Общая картина говорит о том, что для современных работающих матерей все большее значение приобретают не прямые финансовые вливания или разовые льготы, а контроль над своим рабочим временем. Возможность трудиться удаленно, иметь дополнительный выходной или сокращенный день позволяет женщинам более эффективно совмещать карьеру и материнство.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 178

Время проведения: 10-25 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активные трудоустроенные женщины, имеющие ребенка/детей дошкольного возраста

Размер выборки: 500 респондентов.