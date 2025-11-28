Globus IT и ИТ-парк Казани запускают совместную инициативу по подготовке ИТ-специалистов нового формата

Российский интегратор Globus IT и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (подведомственный Минцифры Республики Татарстан) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание новой модели подготовки ИТ-специалистов. Совместный проект Globus Labs (образовательный проект компании Globus IT) и Минцифры Республики Татарстан объединит инфраструктуру ИТ-парка и технологическую экспертизу Globus IT, чтобы формировать практико-ориентированные команды, готовые к работе над реальными задачами индустрии.

Документ подписали директор ИТ-парка Руслан Власов, заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Булат Габдрахманов и CEO Globus IT Павел Короткий.

Инициатива предполагает запуск лаборатории подготовки кадров, ориентированной на реальные потребности ИТ-рынка. В ее рамках планируется формировать команды под конкретные проекты, развивать отраслевую экспертизу студентов и молодых профессионалов, а также выстраивать образовательные траектории, максимально приближенные к рабочим процессам крупных технологических компаний.

Программа будет включать совместные практические курсы, учебные клубы, хакатоны, проектные лаборатории и корпоративные акселераторы. Кроме того, стороны планируют развивать коммуникационные и выставочные инициативы, направленные на поддержку инноваций и предпринимательства.

Соглашение станет значимым шагом в развитии ИТ-экосистемы Татарстана. Его реализация позволит уменьшить разрыв между академическими знаниями и реальными потребностями бизнеса, повысит качество подготовки специалистов и обеспечит регион устойчивым кадровым потенциалом.

Для ИТ-компаний проект создает возможность вовлекать подготовленные команды в аутстафф-модели и получать доступ к специалистам, которые уже понимают процессы, техническую среду и стандарты разработки.

Павел Короткий, CEO Globus IT, сказал: «Сегодня компаниям важно получать специалистов, которые готовы включиться в работу сразу, понимают процессы, инструменты и требования проектов. При сотрудничестве с ИТ-парком, Globus Labs выстраивает модель подготовки, в которой теория сразу дополняется практикой. Это позволяет формировать команды, ориентированные на реальные задачи индустрии, и делает вход в профессию быстрее и эффективнее как для самих специалистов, так и для бизнеса».

«Мы видим, как технологические гиганты выстраивают собственные образовательные экосистемы. Наше же соглашение решает проблему и образования для компаний меньшего масштаба, создаёт общую инфраструктуру подготовки, доступную для всего рынка, как для больших, так и малых организаций. Предприятиям Татарстана теперь не нужно разрабатывать собственные образовательные программы — они могут подключиться к уже работающей системе и получать готовые команды под свои задачи», — сказал Руслан Власов.