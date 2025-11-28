Назначение генерального директора в компании «Юниверс Дата»

Решением совета директоров ГК «Юниверс Дата» генеральным директором компании ООО «Юниверс Дата», российского разработчика ПО в области управления данными, был назначен Дмитрий Финк. Об этом CNews сообщили представители «Юниверс Дата».

Дмитрий Финк имеет более чем 20-летний опыт руководства компаниями, консалтинговой практикой и крупными ИТ-проектами. В числе первостепенных задач назначенного гендиректора — повышение эффективности разработки продуктов, реализация бэклога и рост удовлетворенности клиентов.

«Я рад этой возможности трансформировать процессы внутри компании, чтобы вывести на новый уровень динамику развития продуктового предложения, а также взаимодействия с DIS Group как мастер-дистрибьютором», — сказал генеральный директор «Юниверс Дата» Дмитрий Финк, комментируя свое назначение.

Владислав Каменский переходит на позицию председателя совета директоров ГК «Юниверс Дата». Он будет отвечать за стратегические задачи: укрепление бренда, разработку новых бизнес-моделей, долгосрочное планирование и курирование работы совета директоров.