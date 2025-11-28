Рекордный рост спроса на ИИ-тренеров в России и зарплаты до 300 тысяч рублей

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили, что количество вакансий для ИИ-тренеров в России за неполный 2025 г. продемонстрировало рекордный рост — спрос на специалистов по обучению искусственного интеллекта увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Лидеры спроса на ИИ-тренеров

Наибольшее количество вакансий приходится на Центральный федеральный округ (65% доля от общего количества вакансий), Северо-Западный федеральный округ (11%), Приволжский федеральный округ (11%).

Отраслевое распределение вакансий

Информационные технологии, системная интеграция, интернет являются ведущей отраслью по числу вакансий — на них приходится 28% от общего количества вакансий. Подобные предложения работодателей требуют глубоких знаний в области ИТ и машинного обучения.

Финансовый сектор также демонстрирует значительный спрос на ИИ-специалистов — 18% от общего числа вакансий. Технологии искусственного интеллекта критически важны для финтеха: они используются для скоринга, обнаружения мошенничества, алгоритмического трейдинга и автоматизации клиентского сервиса. Например, тренеры ИИ в финтехе востребованы для обучения и тонкой настройки чат-ботов, моделей и систем принятия решений.

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование суммарно дают долю 5% от всех предложений для специалистов по обучению нейросетей. Здесь запрос на компетенции в области ИИ связан с генерацией контента (текстов, изображений, видео), персонализацией рекламных кампаний и анализом больших данных о поведении аудитории. Тренеры ИИ в этой сфере могут работать над созданием и адаптацией моделей для креативных задач и медиапродакшена.

Услуги для бизнеса (консалтинг, аутсорсинг, юридические и другие профессиональные услуги) составляют также 5%. В этой области ИИ внедряется для автоматизации рутинных процессов, анализа документов и улучшения клиентского опыта. Роль тренеров ИИ здесь может заключаться в адаптации языковых моделей под специфику корпоративных знаний баз и внутренних систем управления.

Зарплатный диапазон и конкуренция

Зарплатная медиана ИИ-тренеров по итогам октября 2025 г. достигла 104 300 руб., увеличившись за год на 12 500 руб. Диапазон предлагаемых зарплат достаточно широкий — от 53 600 до 300 400 руб.

Показатель «hh индекса», отражающий соотношение резюме к вакансиям, составляет 1,4 резюме на одну позицию.