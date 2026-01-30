CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Первые предприниматели вошли в реестр субъектов креативных индустрий Самарской области

Участие в реестре креативных индустрий позволяет предпринимателям заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне. На сегодняшний день в реестр вошли первые 20 предпринимателей Самарской области. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина» .

«Креативные индустрии становятся еще одной точкой роста экономики. Формирование реестра креативных предпринимателей позволит не только оценить реальный вклад творческих индустрий в экономику региона, но и станет ключевым инструментом для перехода от общих мер поддержки к адресной работе с творческим бизнесом», – сказал врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Среди первых предпринимателей, которые первыми вошли в реестр субъектов креативных индустрий, Ксения Шалунова. Она является резидентом технопарка «Жигулевская долина» с проектом «Информационная платформа "ИИ Галочка"» для декларирования продукции». В 2025 г. Ксения Шалунова стала одним из победителей регионального конкурса грантов для креативных индустрий.

«Включение в реестр креативных индустрий я рассматриваю, прежде всего, как новые возможности, получение новых знаний. Особенно хочу выделить специальные грантовые программы. Очень жду большой акселерационной программы, которая стартует весной. Как для предпринимателя, мне важно чувствовать себя частью большого сообщества. Самое важное для меня – это новые люди, знакомства и, конечно, новые клиенты», – сказала Ксения Шалунова.

В реестр включают физлиц, индивидуальных предпринимателей и организации, ведущие деятельность на территории Самарской области и соответствующие установленным критериям. Требования предполагают осуществление деятельности по видам креативных индустрий, отсутствие иностранного участия, статуса иностранного агента и связей с экстремизмом или терроризмом. Юрлица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.

