Компания «УЦ Профи» стала партнером «Инферит»

Российская компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключила партнерское соглашение с системным интегратором «УЦ Профи» в сфере аудита ИТ-инфраструктур. Такое сотрудничество поможет заказчикам из коммерческого и государственного секторов строить безопасные ИТ-системы на базе отечественных ИТ-решений и укреплять свой технологический суверенитет. Об этом CNews сообщил представитель «Инферит».

«УЦ Профи» — системный интегратор, оказывающий услуги в области информационной безопасности, в том числе по аудиту и аттестации информационных систем, импортозамещению ПО и сетевой инфраструктуре. Теперь в портфель компании войдет флагманское решение от «Инферит» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен».

ПО агрегирует данные из разных источников, нормализует их, идентифицирует, обогащает и типизирует для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑активах организации. Это позволяет делать управление ИТ-инфраструктурой полностью прозрачным, снижая риски безопасности. Поэтому «УЦ Профи» планирует использовать «Инферит ИТМен» для решения ИБ-задач в компаниях разного масштаба и структуры, в том числе геораспределенной.

Кроме этого, «Инферит» специализируется на производстве компьютерного оборудования. Продукция подразделения «Инферит Техника» делится на коммерческие модели и устройства, включенные в реестр Минпромторга. Это ПК, моноблоки, серверы, СХД, ноутбуки, — вендор создает конфигурации техники по индивидуальным запросам клиентов, разрабатывает, производит и предоставляет комплексные ИТ-решения на собственном производстве во Фрязино.

«Сотрудничество с компанией “Инферит” стало важной частью работы “УЦ Профи” с государственными заказчиками по обеспечению импортозамещения. Партнерские отношения наших компаний активно развиваются с 2025 г., когда мы осуществили закупку и внедрение персональных компьютеров Inferit Desktop и на практике убедились в надежности этих решений. Ключевыми преимуществами партнерства мы считаем не только стабильную работу оборудования и удобство его эксплуатации, но и продуманную ценовую политику “Инферита”. Именно поэтому нас особенно привлекает новое решение “Инферит ИТМен”: оно соответствует стратегическим целям компании и усилит наши компетенции в реализуемых проектах», — сказал Илья Мишин, генеральный директор «УЦ Профи».

«“УЦ Профи” обладает большим опытом работы и экспертизой в сфере информационной безопасности, подтвержденной лицензиями ФСБ и ФСТЭК, и мы видим выдающийся потенциал в нашем сотрудничестве. “Инферит ИТМен” подходит для работы на предприятиях с повышенными требованиями к безопасности, это полностью проприетарное ПО, включенное в реестр Минцифры, поэтому его возможности смогут усилить решения партнера в сфере ИБ и помогут заказчикам строить надежные ИТ-инфраструктуры», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).