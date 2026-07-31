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МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков

Московский физико-технический институт (МФТИ) и специалисты EVRAZ STEEL разработали совместную образовательную программу «Цифровые навыки для инженеров-проектировщиков: интеграция, данные и ИИ-агенты». Курс поможет инженерам-проектировщикам, BIM-специалистам, руководителям проектных подразделений и специалистам по цифровизации инженерных процессов применять современные цифровые технологии и искусственный интеллект для автоматизации проектирования и повышения эффективности работы. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

МФТИ — один из технических университетов России и центр подготовки инженеров, математиков и специалистов в области искусственного интеллекта. Программа разработана экспертами МФТИ в партнерстве с EVRAZ STEEL и опирается на научные исследования, многолетнюю инженерную экспертизу университета и опыт реализации образовательных программ для высокотехнологичных отраслей экономики.

Первый поток программы стартует в сентябре 2026 г. Обучение рассчитано на 68 академических часов и построено на практической работе с отраслевыми задачами и инженерными данными.

Программа появилась как ответ на растущий запрос отрасли на практические навыки использования искусственного интеллекта в проектировании. Несмотря на быстрое развитие ИИ-технологий, их применение в инженерной практике пока нередко ограничивается использованием универсальных чат-ботов и отдельными экспериментами. При этом значительная часть рабочего времени специалистов по-прежнему уходит на ручную обработку данных, подготовку спецификаций и отчетности, проверку документов и перенос информации между различными программными комплексами.

Перед разработкой курса команда ЕВРАЗа провела серию интервью с представителями инженерного сообщества. Исследование показало, что специалисты заинтересованы не столько в изучении программирования, сколько в освоении инструментов, которые можно внедрить в рабочие процессы сразу после обучения. Эти результаты легли в основу программы и определили ее практическую направленность.

Образовательную часть программы реализуют преподаватели и эксперты МФТИ – центра подготовки специалистов в области математики, искусственного интеллекта и цифровых технологий. Содержание курса основано на научных исследованиях университета и лучших практиках внедрения ИИ в промышленности, что позволяет объединить фундаментальную подготовку с решением актуальных инженерных задач.

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Курс охватывает четыре ключевых направления: работу с инженерными данными, интеграцию BIM-, CAD- и расчетных систем, автоматизацию повторяющихся инженерных процессов, а также создание специализированных ИИ-ассистентов и ИИ-агентов для работы с технической документацией и инженерной информацией. По итогам обучения участники разработают прототип цифрового решения для собственной профессиональной задачи.

«Сегодня инженерам предлагают множество цифровых инструментов, но их наличие само по себе не приводит к росту производительности. Специалисту важно понимать, где автоматизация действительно дает эффект, как подготовить данные и как встроить новое решение в существующий процесс. Именно на этом мы сфокусировали программу: не на изучении технологий ради технологий, а на решении конкретных инженерных задач», — отметил директор по развитию рыночного спроса ЕВРАЗа Дмитрий Еремеев.

«Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью современной инженерной деятельности, однако его эффективное применение требует прочной математической, алгоритмической и инженерной подготовки. Задача МФТИ — не просто познакомить слушателей с современными инструментами, а сформировать системное понимание принципов работы с данными, цифровыми платформами и интеллектуальными технологиями. Мы стремимся подготовить специалистов, способных не только использовать существующие решения, но и самостоятельно проектировать и внедрять новые подходы к автоматизации инженерных процессов, обеспечивая технологическое развитие своих организаций», — сказал доктор физико-математических наук, профессор, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

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