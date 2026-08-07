CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Университет «Иннополис» выпустил 357 ИТ-специалистов, исследователей, робототехников и инженеров

В 2026 г. обучение в «Иннополисе» завершили обучающиеся из 16 стран: 256 бакалавров, 83 магистра и 18 аспирантов. Это крупнейший выпуск российского ИТ-вуза. Выпускников поздравили премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, директор университета «Иннополис» Дмитрий Вандюков, глава Иннополиса Ильдар Хуззятов, выпускники прошлых лет и представители компаний-партнёров ИТ-вуза: «Т-Банка», Ozon, Skyeng и другие.

За 12 лет университет подготовил 2067 выпускников — они открыли свои стартапы и трудоустроились в ведущие российские ИТ-компании, научные лаборатории и технологические центры университета «Иннополис».

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Александр Гасников, ректор университета «Иннополис», сказал: «Выпускники университета «Иннополис» востребованы на рынке: в первый год после выпуска около 80% остаются работать в ИТ-компаниях Иннополиса, технологических центрах и научных лабораториях университета. Основные позиции, которые они занимают, — разработчик ПО, ведущий инженер, аналитик данных, инженер по компьютерному зрению. Наш ИТ-вуз входит в тройку лучших университетов России по трудоустройству выпускников инженерных и технических специальностей и четвёртый год подряд — в топ рейтинга SuperJob по зарплатам выпускников: в этом году средняя зарплата составила 270 тыс. руб. в месяц. Но за цифрами стоят реальные проекты, которые выпускники создают и внедряют: ИИ-сервисы, промышленные решения, цифровые платформы и робототехнические продукты».

В 2026 г. 43 выпускника российского ИТ-вуза получили красные дипломы: 27 бакалавров и 16 магистров, 8 из них — круглые отличники. Вместо традиционных дипломных работ многие студенты работали над реальными проектами для индустрии и науки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

ФРС США: Бум на рынке ЦОД для ИИ похож на ситуацию перед глобальным финансовым кризисом 2008 года

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б»

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще