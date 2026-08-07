Университет «Иннополис» выпустил 357 ИТ-специалистов, исследователей, робототехников и инженеров

В 2026 г. обучение в «Иннополисе» завершили обучающиеся из 16 стран: 256 бакалавров, 83 магистра и 18 аспирантов. Это крупнейший выпуск российского ИТ-вуза. Выпускников поздравили премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, директор университета «Иннополис» Дмитрий Вандюков, глава Иннополиса Ильдар Хуззятов, выпускники прошлых лет и представители компаний-партнёров ИТ-вуза: «Т-Банка», Ozon, Skyeng и другие.

За 12 лет университет подготовил 2067 выпускников — они открыли свои стартапы и трудоустроились в ведущие российские ИТ-компании, научные лаборатории и технологические центры университета «Иннополис».

Александр Гасников, ректор университета «Иннополис», сказал: «Выпускники университета «Иннополис» востребованы на рынке: в первый год после выпуска около 80% остаются работать в ИТ-компаниях Иннополиса, технологических центрах и научных лабораториях университета. Основные позиции, которые они занимают, — разработчик ПО, ведущий инженер, аналитик данных, инженер по компьютерному зрению. Наш ИТ-вуз входит в тройку лучших университетов России по трудоустройству выпускников инженерных и технических специальностей и четвёртый год подряд — в топ рейтинга SuperJob по зарплатам выпускников: в этом году средняя зарплата составила 270 тыс. руб. в месяц. Но за цифрами стоят реальные проекты, которые выпускники создают и внедряют: ИИ-сервисы, промышленные решения, цифровые платформы и робототехнические продукты».

В 2026 г. 43 выпускника российского ИТ-вуза получили красные дипломы: 27 бакалавров и 16 магистров, 8 из них — круглые отличники. Вместо традиционных дипломных работ многие студенты работали над реальными проектами для индустрии и науки.