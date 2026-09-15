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Программисты, инженеры и рабочие — россияне назвали самые престижные профессии 2026 года

Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. В открытом опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди самых престижных профессий первое место сохранили программисты и ИT-специалисты, набрав 17% голосов (год назад — 21%). На втором месте — инженеры и квалифицированные рабочие (по 8% голосов). Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей, среди рабочих — сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 8% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером, и не важно, в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи (стоматологи и хирурги) и военнослужащие (по 7%).

6% опрошенных уверены, что самой престижной профессией является госслужба, 3% проголосовали за финансистов и экономистов. По 1 из 100 респондентов выбрали учителей, юристов и аналитиков.

Еще 6% россиян считают, что престижной может быть любая профессия, а 3% указали, что престижных профессий нет вовсе. 14% назвали другие варианты — среди них логисты, спасатели, маркетологи, психологи, научные сотрудники, блогеры, музыканты, космонавты, дизайнеры, риелторы, HR-менеджеры и предприниматели и проч. Затруднился с ответом каждый десятый участник опроса.

Мужчины чаще указывали позиции ИТР (10% против 6% среди россиянок), квалифицированных рабочих (12 и 3%), военных (9 и 5%) и госслужащих (11 и 1%). Женщины чаще мужчин называли престижными профессию программиста (23 и 12% соответственно), должность топ-менеджера (10 и 6%) и различные врачебные специализации (8 и 6%). Россиянки также чаще говорили о том, что любая профессия может быть престижной (9% против 4% среди мужчин).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 1-10 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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