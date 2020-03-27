ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

Несмотря на то, что по официальным публичным документам 15-миллиардный тендер ВТБ, касающийся доработки ПО на Java, остался без претендентов, в банке заверяют, что соискателей в реальности оказалось более 20. Подведение итогов отложено до середины апреля 2020 г.

В протоколе «ноль», а по словам ВТБ — 20+

Как выяснил CNews, банк ВТБ в поисках подрядчиков для своего трехлетнего мегапроекта по модификации ПО с использованием инструментов и технологий Javа, по собственным заверениям, столкнулся со сверхажиотажным спросом — невзирая на то, что официальная информация на сайте госзакупок этим данным полностью противоречит.

По истечении срока подачи заявок на соответствующий тендер со стартовой ценой договора в 15 млрд руб. ВТБ 25 марта 2020 г. разместил в закупочной системе протокол тендерной комиссии, прописав в нем, что претендентов на подряд не оказалось.

Из комментариев ВТБ для CNews следует, что эта информация действительности не соответствует. «По данной закупке банк получил предложения более чем от 20 участников, — заверяют собеседники CNews. — В связи с большим количеством участников, на выполнение оценки предоставленных комплектов документов потребовалось больше времени, чем изначально планировалось, поэтому срок закупки был продлен до 16 апреля 2020 г. В качестве следующего этапа закупки 24 марта была объявлена переторжка, в ходе которой участники имели возможность улучшить коммерческую часть своих предложений. Скорректированные по цене предложения должны были быть поданы до 12:00 27 марта 2020 г. До 16 апреля будут подводиться финальные итоги конкурса и выбираться победители, с которыми банк заключит рамочные договоры».

Столь разительное расхождение между публичной и «реальной» информацией в ВТБ объяснить не смогли. Что касается имен подавшихся претендентов, то, по заверению собеседников редакции, «информация об участниках не может быть оглашена до момента подведения итогов».

ВТБ подведет итоги своего ИТ-тендера на 15 млрд руб. в середине апреля 2020 года

Напомним, указанная закупка была запущена 20 января 2019 г. В банке тогда рассказали CNews, что в извещении была указана предельная сумма, в то время как реальные траты могут составить порядка 50% от заявленных.

«Данный контракт является рамочным, в ходе тендера будет проведен квалификационный отбор компаний, — отмечали в пресс-службе банка. — Конкретные заказы и суммы будут определены в ходе дальнейших отборочных процедур. Мы хотим привлечь к работе с нами до десяти компаний-подрядчиков. Консолидированная форма закупки позволит получить более привлекательные для банка условия и сократить издержки на проведение отдельных тендеров».

Общие очертания проекта

При запуске тендера в ВТБ в разговоре с CNews подчеркивали, что проект подразумевает доработку ПО. «Разработка — это создание нового программного обеспечения, а модификация — это доработка существующего, — отмечали собеседники CNews. — Конкурс проводится для выбора компаний, которые будут дорабатывать уже существующее в банке ПО, реализуя на нем как новые продукты и сервисы, так и развивая существующие».

Отвечая на вопрос CNews о том, какого общего эффекта (операционного, коммерческого и т. д.) банк надеется достичь при столь серьезном уровне инвестиций, и можно ли здесь говорить о каких-либо сроках их возврата, в ВТБ тогда же ограничились формальным сообщением. «Перед банком ВТБ стоят амбициозные бизнес-цели, и задача ИТ — способствовать их достижению, в том числе с помощью качественной и быстрой доработки информационных систем, — прокомментировала пресс-служба. — На основании стратегии банк распределяет задачи по автоматизации между собственными подразделениями, ответственными за разработку, и сторонними компаниями».

Что именно планировалось дорабатывать

Как следует из документов тендера, инструменты и технологии Java, в частности, потребуются для модификации ПО «Система логистики карт (PLM)», представляющая собой решение для управления логистикой пластиковых карт\ПИН-конвертов и SIM-карт.

Также в ТЗ упоминаются программы «Collection — автоматизированное розничное взыскание», представляющая собой систему по сбору просроченной задолженности и автоматизации процессов взыскания на базе Oracle Siebel CRM, «Динамический IVR» — диалоговое меню контакт-центра при звонке в ВТБ, «Универсальный слой банковских сервисов (УСБС-фронт)» — система управления технологическими процессами операционного дня, «Аутентификационный центр» — централизованная система аутентификации и подтверждения финансовых транзакций.

Среди других программ указана «БШ — банковский шлюз» — программно-аппаратный комплекс, состоящий из нескольких кластеров и отдельных серверов, основная задача которого обеспечение взаимодействия между внутренними информационными системами банка и внешними информационными системами.

Также прописаны «Система зарплатных проектов (модули СЗП и УСБС Middle)» — система по автоматизации зарплатного обслуживания клиентов-юрлиц, «Личный кабинет заемщика» — ряд микросервисов и фронтов для полного обеспечения процесса подачи и обработки заявки на ипотеку, проведения сделки и обеспечения обслуживания, «Универсальный сайт банка ВТБ (ПАО) на платформе Sitecore (версия 4)» — система для совместного создания, редактирования и управления содержимым на сайте, содержащая функциональный модуль, целью которого является упрощение процесса подачи заявок на продукты и услуги, предоставляемые банком.

Наконец к модификации готовится «ВТБ бизнес онлайн» — система для предоставления и развития дистанционного банковского обслуживания клиентов заказчика (юрлиц), обеспечивающая защищенное соединение клиентов с заказчиком посредством интернета, авторизацию, аутентификацию, разграничение прав пользователей. Отмечается, что эта система состоит из клиентской и банковской частей, имеющих интерфейсы пользователей для работы с ней, выбора услуг, просмотра, проверки и отображения информации, составления и защищенного обмена электронными документами (платежками, выписками, заявлениями, распоряжениями, сообщениями с вложениями и пр.). Система включает в себя сервисы и инструменты информирования, логирования, экспорта/импорта, хранения данных, интеграции и др.

В соответствии с представленным в тендерных документах прейскуранте, базовые расценки на услуги программистов на Java колеблются в интервале от 3,06 тыс. руб. до 5,57 тыс. руб. за час работы (см. таблицу). Представитель одного из крупных российских интеграторов в разговоре с CNews назвал прописанные ВТБ расценки адекватными — с учетом фронта заявленных работ.