Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей

Сбербанк купил Muzlab

Сбербанк подписал обязывающие документы о приобретении 100% аудиостримингового сервиса Muzlab (юридическое лицо – «Центр рекламных коммуникаций и технологий»). Сумма сделки не разглашается. По информации источника CNews, близкого к сделке, она находится в диапазоне 500 млн – 1 млрд руб.

Как говорится в сообщении банка, в результате сделки Muzlab будет максимально интегрирован в платформу «Сберзвук» и экосистему Сбербанка, что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить позиции компании в B2B-сегменте. В итоге на российском рынке появится новый уникальный игрок, обладающий B2C- и B2B-стриминговыми продуктами с взаимодополняющими интеграциями между ними.

Что такое Muzlab

Muzlab – это B2B-аудиостриминговый сервис, позволяющий проигрывать музыку в общественных местах. Целевая аудитория сервиса – офлайн-бизнесы: кафе, спортзалы, магазины, медицинские клиники, дилерские центры и другие места, где бренду требуется фоновая музыка и музыкальная атмосфера. Сервис представлен в 300 городах и населенных пунктах России, а также в четырех зарубежных странах. Компания была создана в 2016 г.

Сбербанк купил музыкальный B2B-сервис Muzlab, предназначенный для офлайн-проигрывания музыки в общественных местах

Генеральный директор Muzlab Виктор Христенко видит большие возможности в этом слиянии. Христенко также добавил, что подобные сервисы, создающие качественный продукт для аудиторий B2B и B2C, уже завоевали популярность в Китае, США и Европе.

«Но слияние на уровне экосистемы - уникальный случай для международного рынка, - говорит Христенко. - Объединив наши мощности с возможностями экосистемы Сбербнка и сервиса «Сберзвук», мы получим уникальные перспективы для синергии и создания продукта, который будет не только удовлетворять потребностям конечных потребителей и бизнеса, но также предложит новые возможности для артистов и креативных индустрий».

Сбербанк на территории музыки

После сделки Muzlab станет частью экосистемы Сбербанка, у которой есть широкие возможности для работы с разномасштабными российскими бизнесами. «Юридические лица, прежде всего клиенты экосистемы Сбербанка, получат новые возможности аудиобрендинга и коммуникаций со своими клиентами через музыку, в том числе, когда они находятся за пределами заведений», - рассказал гендиректор компании «Сберзвук» Михаил Ильичев.

Напомним, что ранее в 2020 г Сбербанк уже приобрел за 300 млн руб. другой музыкальный стриминговый сервис - Zvooq.ru. Сервис был интегрирован в банковскую экосистему и пережил ребрендинг, став «Сберзвуком».

Сейчас самые заметные игроки на рынке стриминговых платформ – это «Яндекс», «Вконтакте», Apple (сервис iTunes), а также сервисы Google (Google Play Music и Youtube Music). Кроме того, с июля 2020 г. россиянам доступен популярный за рубежом шведский сервис Spotify в бесплатном и платном режимах.