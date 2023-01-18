Две компании, связанные с «Ланитом», переведут «дочку» РЖД с SAP на «1С»

Победитель тендера РЖД

Как выяснил CNews, бизнес-системы дочерней структуры РЖД («Торговый дом РЖД») с продуктов немецкой SAP на решения российской фирмы «1С» переведет «дочка» «Ланита». Ей в этом поможет еще одна ИТ-компания, связанная с этим интегратором. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

«Торговый дом РЖД» специализируется на материально-техническом снабжении холдинга, в том числе подвижным составом (локомотивами, вагонами и пр.). Подробнее о тендере CNews писал в декабре 2022 г. Открытый конкурс на перевод бизнес-систем структуры РЖД был объявлен 13 декабря 2022 г. с начальной максимальной ценой договора в 48,5 млн руб. (без учета НДС). Заявки от претендентов принимались до 29 декабря. Итоги были подведены 30 декабря.

Согласно протоколу подведения итогов, в конкурсе принимали участие семь заявок. Победителем стали ООО «Н-системс» и ООО «Норбит» (входит в «Ланит»). Цена контракта структуры РЖД с коллективным участником составит 36,4 млн руб. (снижение цены на 12,1 млн руб. или 25%).

Как пояснили CNews представители «Норбита», «Н-системс» и их компания участвовали в конкурсе с коллективной заявкой. «Специфику организации совместной работы и распределение зон ответственности мы не раскрываем, так как это относится к коммерческой тайне», — уточнили собеседники редакции. Работы по договору должны быть выполнены в срок до 11 мая 2024 г., после чего еще в течение одного года исполнитель должен осуществлять гарантийное обслуживание системы.

При этом «Н-системс» и «Норбит» связаны друг с другом. Согласно «Контур.фокусу», «Н-системс» на 100% принадлежит Александру Михайлову — гендиректору и совладельцу ООО «Ланит-холдинг». ООО «Норбит» на 90% принадлежит ООО «Ланит-консалтинг» и на 10% ООО «Ланит-холинг». В своб очередь, ООО «Ланит-холдинг» принадлежит Филиппу Генсу (99%) и Александру Михайлову (1%).

Чем пользуется «дочка» РЖД

Как следует из техзадания на проект, в настоящее время в «Торговом доме РЖД» управленческий, бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием SAP.

«Н-системс» переведет системы «Торгового дома РЖД» на «1С»

С продуктами «1С» «дочка» РЖД уже также знакома. Она использует «1С» для автоматизации учета закупочных процедур (формирования реестра закупок, плана закупок, исполнения реестра закупок и прочей информации для нужд управленческого учета).

На смену продуктам SAP в ходе проекта должны прийти решения на платформе «1С: предприятие 8.3».

Отметим, SAP решила приостановить свою деятельность на территории России на неопределенный срок в первых числах марта 2022 г., после начала спецоперации.

Чем занимается победитель конкурса

Согласно официальному сайту компании, «Н-системс» занимается разработкой и внедрением ПО для автоматизации бизнес-процессов, в частности, внедрением ERP и CRM-систем, а также продажей лицензий на ПО SAP, «1C», «Террасофт» и др.

Компания «Норбит» специализируется также на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. В марте 2022 г. CNews выяснил, что «Норбит» взяла контроль над «Эй би си консалтингом». Эта организация занимается внедрением решений для управления персоналом на базе SAP.

Согласно «Контур.фокусу», выручка «Н-системс» по итогам 2021 г. составила 859,2 млн руб., что на 2% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль при этом составила 19,5 млн руб. Выручка «Норбита», по данным «Контур.фокуса», по результатам 2021 г. составила 1,2 млрд руб., что на 24% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль достигла 163,3 млн руб.

Импортозамещение ERP в РЖД

Как писал CNews по итогам выступления директора по ИТ в РЖД Евгения Чаркина на «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» в начале ноября 2022 г. холдинг в условиях западных санкций еще в начале весны 2022 г. полностью прекратили закупать зарубежное ПО.

При этом еще в декабре 2017 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству и РЖД перевести железные дороги страны на преимущественное использование отечественного ПО.

Тогда же CNews писал, что, по данным сайта госзакупок, на лицензии и поддержку ПО SAP в РЖД тратят сотни миллионов рублей ежегодно — не менее 800 млн руб. в 2017 г.

Однако к тому моменту, в ноябре 2017 г. в рамках CNews Forum РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации, подразумевающее импортозамещение зарубежного ПО, с корпорацией «Галактика» — отечественным конкурентом SAP.

Кроме того, еще в начале июня 2017 г. РЖД также подписали аналогичное соглашение о сотрудничестве в области информатизации с компанией «1С».