Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты

Капитализм в помощь коммунистам

Власти США приложили немало усилий, направленных на замедление развития полупроводниковой отрасли и технологий искусственного интеллекта в Китае, которые дали весьма неоднозначные результаты. Однако выводы, зафиксированные в докладе за авторством специального комитета по КНР Палаты представителей Конгресса США, свидетельствуют о том, что ответственность за успех Китая на этих направлениях в последние годы, по крайней мере частичную, несет американский капитал.

Комитет выявил пять венчурных фондов, вливших миллиарды долларов в представителей китайского высокотехнологичного бизнеса, якобы тесно связанных с Народно-освободительной армией Китая или косвенно причастных к нарушению прав человека, пишет The Register.

Претензии у комитета имеются к GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital и Walden International – венчурным инвестиционным компаниям с американскими корнями.

«Соединенные Штаты вложили огромное количество время, ресурсов и усилий на уровне правительства, чтобы предотвратить передачу "чувствительных" американских технологий КНР. Но потоки венчурного капитала США подрывают эти усилия, финансируя и предоставляя нематериальную поддержку те же самым компаниям, которые меры экспортного контроля и другие правила призваны изолировать», – говорится в докладе.

Сколько денег американских венчурных капиталистов получил Китай

В ходе расследования, проведенного комитетом, было установлено, что более $1,9 млрд американские венчурные капиталисты инвестировали в китайские компании, развивающие технологии искусственного интеллекта, такие как Megvii, Intellifusion, SenseTime, DeepGlint и Yitu. Все они включены в черный список Минторга США.

Кроме того, не менее $1,2 млрд было вложено в 150 компаний, занятых в сфере разработки и производства полупроводников. В частности, в отчете особо подчеркнут тот факт, что Walden International, основанная в 1987 г. в Калифорнии (США), обеспечивала финансовую поддержку на ранних этапах становления Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), крупнейшего и самого передового контрактного производителя интегральных микросхем Китая.

Согласно докладу, Walden International вложила в совокупности $125 млн в SMIC и аффилированные с ней компании, такие как SJSemi и Galaxy Core.

Другие виды помощи

Однако фактом инвестирования в развивающийся китайский высокотехнологичный сектор экономики претензии американских конгрессменов не ограничиваются. В докладе также фигурирует словосочетание «нематериальная помощь» (“intangible contributions”), под которой понимаются услуги консалтинга, помощь в привлечении кадров и выработке стратегии развития бизнеса.

Особо показателен, по мнению составителей доклада, случай Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), председателя совета директоров Walden International. Лип-Бу Тан – американский предприниматель и опытный топ-менеджер с малайзийскими корнями.

Ранее Тан возглавлял американскую компанию Cadence Design Systems, которая занимается разработкой ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA) – софта, в создании собственных «клонов» которого крайне заинтересованы китайские компании.

Комитет утверждает, что Тан вместе с другими партнерами Walden делились с китайцами экспертизой в области разработки EDA и давали советы по бизнесу, занимая места в советах директоров SMIC и Advanced Micro-Fabrication Equipment Co (AMEC).

В марте 2023 г. CNews писал о том, что Huawei завершила разработку собственной EDA-системы, которая подходит для проектирования чипов с топологий 14 нм и более современных.

Инвесторы не виноваты?

Важно отметить, что упомянутые в докладе инвестиции были совершены задолго до того, как власти США решили ограничить вливания американского капитала в китайский высокотехнологичный сектор экономики.

Кроме того, многие из фигурирующих в докладе китайских компаний получили средства от американских инвесторов еще на этапе стартапа – стадии, когда предугадать будущие решения компании или китайских чиновников, которые по той или иной причине могут не понравиться властям США, для инвесторов затруднительно.

Именно на этом акцентировала внимание Sequoia, отвергая претензии со стороны конгрессменов, обозначенные в докладе. Вложение финансовых средств в высокотехнологичный бизнес КНР, когда этим занималась компания, поощрялось в США на всех уровнях, подчеркнули в Sequoia.

Авторы доклада называют «шагом в верном направлении» стремление некоторых американских венчурных компаний отмежеваться от своих подразделений в КНР ради соблюдения законодательства США после введения мер против китайского высокотехнологичного бизнеса, однако выражают обеспокоенность тем фактом, что подобный подход может ограничить возможности регуляторов по контролю за финансовыми потоками.