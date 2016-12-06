«Геонавигационные технологии» привлекли $2 млн инвестиций

Компания GTL («Геонавигационные технологии»), резидент кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», привлекла инвестиции на сумму $2 млн. Раунд B (инвестиции, расходуемые на развитие и рост бизнеса) возглавила компания AYR, работающая в сфере прямых инвестиций. В сделке участвовали частные инвесторы, в том числе инвестиционная группа из нефтегазового сектора, а также текущие инвесторы GTI — венчурные фонды Phystech Ventures и North Energy Ventures. Финансовым консультантом выступила инвестиционная служба фонда «Сколково».

Привлеченные в результате упомянутой сделки средства будут направлены на завершение разработки новых софтверных решений — геомеханики и петрофизической интерпретации. Каждое из них открывает компании новые рынки, сопоставимые по размерам с рынком геонавигации, который оценивается экспертами более чем в $1 млрд, отметили в фонде. В краткосрочной перспективе GTI также планирует агрессивную географическую экспансию в США и на Ближний Восток.

GTI разрабатывает софт для «умного бурения» скважин и на его основе оказывает услуги удаленного сопровождения бурения. С помощью сенсоров на буровой колонне программа GTI в режиме реального времени считывает информацию из скважины и передает ее в центр сопровождения бурения, где обрабатывает, анализирует и выдает данные для дальнейшего управления траекторией бурения.

«Сегодня ни один производитель в мире не предлагает единой платформы для сопровождения бурения. Для решения всех задач нефтяным и нефтесервисным компаниям приходится покупать софт у разных поставщиков. Последние разработки GTI направлены на решение этой проблемы, — рассказал Сергей Стишенко, основатель GTI. — В декабре мы представим рынку первый российский продукт в области геомеханики, а в начале 2017 года выпустим первую полнофункциональную платформу для “умного бурения”, которая увеличит скорость строительства скважины, кардинально снизит риски бурения и повысит экономическую эффективность разработки месторождений нефти и газа. В наших среднесрочных планах — разработка нескольких новых продуктов, в том числе роботизированных решений для буровой колонны».

Как отмечается, российская компания конкурирует с так называемой «большой четверкой» — мировыми поставщиками технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин и управления добычей углеводородов. Клиентами GTI являются «Газпромнефть», «Роснефть», «Славнефть», «Башнефть», «Лукойл» и другие нефтегазовые и нефтесервисные игроки рынка. Компания продала более 90 лицензий программного продукта в 10+ нефтяных и нефтесервисных компаний. С ее участием пробурено более 1000 горизонтальных скважин. Является резидентом фонда «Сколково» с 2015 г.

По утверждению разработчиков, продукт Geonaft — профессиональное ПО для геонавигации — позволяет в несколько (до 10) раз сократить издержки нефтегазовых компаний, которые составляют от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов при бурении одной скважины.

По информации фонда «Сколково», геонавигационное сопровождение уже является промышленным стандартом при строительстве горизонтальных скважин в США, Канаде, проектах в Северном море и становится стандартом в России. Благодаря разработкам GTI скорость бурения увеличивается до 2 раз, продуктивность будущей скважины повышается в 2-3 раза, а ее рентабельность — в 3-5 раз.

«Тренд последних лет в energy-tech — серьёзное смещение венчурного интереса с классического clean-tech к разработкам технологий энергоэффективности для традиционной энергетики, в частности, к energy-tech для нефтянки. В этом контексте GTI — инвестиционно привлекательный игрок перспективного рынка. Нефтегазовые компании видят выгоды строительства горизонтальных скважин, прибыльность которых — в 3-4 раза выше вертикальных. На средней скважине только за год разница может составить $5,5 млн. По этой причине и мировой, и российский объем горизонтального бурения растет несмотря на динамику цен на нефть и общее падение бурения, — пояснил Сергей Ярцев, инвестиционный менеджер AYR. — В США и на Ближнем Востоке доля горизонтальных скважин находится в районе 80% от всего скважинного фонда, в России этот показатель достиг 30% и продолжает расти. Вместе с тем, строительство горизонтальных скважин гораздо более затратно, и нефтяные компании активно используют технологии повышения эффективности бурения. Геонавигация применяется на большинстве горизонтальных скважин в мире, в России все горизонтальные скважины бурятся с применением таких технологий, так как затраты на них в десятки раз ниже добавочной стоимости результата. Каждый метр горизонтального ствола, пробуренный вне пласта с углеводородами, выводит из разработки за время жизни скважины до 3000 тонн углеводородов ($0,9 млн), а потеря скважины в случае ошибки траектории может стоить до $100 млн».

По мнению Дмитрия Щиголева, заместителя руководителя инвестиционной службы фонда «Сколково», GTI является драйвером рынка российского промышленного интернета вещей в нефтегазовой отрасли и хорошим примером влияния молодых технологических компаний на развитие инноваций в одной из самых консервативных отраслей. «Успех GTI на рынке — это не только история об эффективном импортозамещении решений мировых лидеров российскими технологиями. По данным независимого тестирования американо-австралийской консалтинговой компании WellDataQA, продукт компании возглавил десятку аналогичных софтверных продуктов из США, Европы, Азии и Австралии, что позволяет говорить о больших перспективах его выхода на международные рынки. Мы были рады оказать консультационную поддержку компании. Высокий уровень менеджмента инвесторов предыдущего раунда способствовал быстрому и успешному закрытию сделки», — добавил он.