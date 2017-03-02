Babadu привлек 200 млн руб. инвестиций от банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил p200 млн. В рамках прошлого раунда в интернет-магазин поступил венчурный капитал от ФРИИ, а первым инвестором компании выступил международный фонд Target Global, который вложил в сервис несколько миллионов долларов в 2013 г., сообщили CNews в банке «Санкт-Петербург».

Интернет-магазин Babadu.ru, созданный в 2011 г., является одним из динамично-развивающихся онлайн-ресурсов по торговле детскими товарами в России. Помимо непосредственно онлайн-торговли, «Бабаду» развивает и поддерживает информационный проект «Академия Babadu», посвященный разностороннему развитию ребенка, программу подарков для новорожденных «Маме и мне», а также оффлайновые мероприятия: такие как ежемесячные встречи будущих мам «2 в одном» в Москве и Санкт-Петербурге и тест-драйвы-выставки колясок. По словам представителей Babadu, полученные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологичной платформы и операционных процессов, расширение ассортимента товаров и маркетинг.

Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Владимир Реутов заявил: «Эта сделка является дебютной для нас в рамках реализации утвержденной банком “Санкт-Петербург” программы прямых и венчурных инвестиций, общим объемом $150 млн, рассчитанной на 7 лет. Решение о вхождении в капитал Babadu было продиктовано ощутимым ежегодным ростом данного сегмента бизнеса в России и в мире в целом, а также профессионализмом команды и уникальностью бизнес-модели компании, лежащей в основе её успешного развития».

Наталья Шкиртиль, основатель и генеральный директор Babadu.ru, со своей стороны отметила: «Наша бизнес-модель, которая требует в 4 раза меньше оборотного капитала нежели традиционный e-commerce, привлекает многих инвесторов, и мы внимательно подходим к выбору наших партнеров для дальнейшей работы. Поэтому мы рады началу сотрудничества с банком “Санкт-Петербург” — профессиональной командой, которая полностью разделяет наше видение дальнейшего развития сервиса. Уверена, что новый раунд инвестиций позволит нам значительного укрепить свои позиции в сегменте онлайн-продаж детских товаров».