Lanit Ventures инвестировал в ZOZO

Компания ABC Solutions, разработчик решения ZOZO, объявила о вхождении группу компаний «Ланит». Решение об инвестировании в молодую и динамично развивающуюся команду принял инвестиционный комитет венчурного фонда Lanit Ventures группы компании «Ланит».

Компания ABC Solutions специализируется на разработке и внедрении комплексного решения по оптимизации, прогнозированию потребности и планированию персонала ZOZO RCAM (Revenue & Costs Assurance Management).

Вице-президент группы «Ланит» Филипп Генс отметил: «При инвестировании в стартапы, помимо инновационной составляющей в разрабатываемом продукте, мы оцениваем и серьезность подхода к формированию команды. Разработчики ZOZO – это ученые и специалисты в области теории оптимального управления, системной инженерии и математического моделирования, часть из которых является членами Международного совета системных инженеров (INCOSE). Конечно, специалисты такого уровня могут найти новое решение существующих задач и создать прорывную технологию».

Разработка решения началась в 2016 году. Основатели компании, имея многолетний опыт работы в области управления талантами и автоматизации кадровых процессов, долго искали платформу для решения задач по оптимизации затрат и увеличению уровня сервиса для банков и ритейла, с общей численностью персонала фронт-офисов более 1000 человек.

Несмотря на большой выбор, на рынке не нашлось подходящей WFM-системы (Workforce Management, решение планирования рабочего времени сотрудников). Большинство компаний, разрабатывающих такие системы, либо принимают существенные допущения и выпускают узкопрофильные продукты, либо решают упрощенную задачу массового планирования (например, решения для колл-центров). Поскольку в основе существующих решений лежит только процесс планирования трудовых ресурсов, не учитывающий запросы бизнеса, в них отсутствуют прогнозные модели, аналитика по бизнес-показателям, возможность составлять долгосрочную стратегию и обеспечивать баланс персонала. Из-за этого невозможно планировать загрузку сотрудников между несколькими зонами или торговыми точками и оценивать динамику изменений численности персонала в течение года. Кроме того, большинство предлагаемых WFM-систем используют статичные модели, которые не учитывают постоянное изменение бизнес-показателей, определяющих численность персонала. В результате, реальных историй успешных внедрений в этом сегменте очень мало.

Основатели компании решили создать собственную WFM-систему (ZOZO), используя экспертизу, накопленный опыт и привлекая методологов и экспертов математического моделирования.

Генеральный директор ABC Solutions Михаил Энгельгардт сказал: «Уникальность разработанного решения ZOZO заключается в методологии реинжиниринга процессов и использовании собственных математических моделей. Они позволяют прогнозировать ключевые показатели, влияющие на потребность в персонале, с растром до 15 минут и точностью более 80%. Решение нацелено на оптимизацию затрат на персонал при сохранении его численности и рост уровня сервиса для торговых сетей и супермаркетов, банков, транспортных компаний и целого ряда других отраслей, где важно правильно планировать трудовые ресурсы».

Разработанная система имеет два контура управления. С помощью ZOZO RCAM можно стратегически управлять трудовыми ресурсами: прогнозировать ключевые показатели, планировать бюджет и оптимизировать фонд оплаты труда. Оперативное управление, заложенное в ZOZO WFM, позволяет составлять и управлять графиками работы персонала на основе исторических данных с учетом требований ТК РФ, квалификации, навыков, расположения и стоимости. Можно оценивать индивидуальную эффективность сотрудников и вести достоверный учет рабочего времени благодаря используемой биометрической технологии.

Система дополнительных акселераторов ZOZO WFM позволяет получать оперативную отчетность, вести индивидуальные графики работы сотрудников, привлекать персонал на неполную занятость, использовать гибкие смены и даже организовать возможность обмена сменами между сотрудниками.

Понимая возможности математической системы и реальные бизнес-задачи, команда ABC Solutions предложила масштабный подход к управлению ресурсами. В основу нового подхода заложен опыт моделирования процессов в нанотехнологиях, полученный членами команды в исследовательских проектах Уральского федерального университета, где для дизайна наноматериалов было необходимо предварительно рассчитывать свойства в молекулярном и, одновременно, в макроскопическом масштабе.

В целях развития плодотворного сотрудничества в Уральском федеральном университете в 2017 году была создана совместная с ABC Solutions научная лаборатория моделирования и оптимизации сложных систем. Сегодня она сотрудничает с такими научно-исследовательскими организациями, как Международный институт прикладного системного анализа (IIASA, Вена), Университет Брюнеля (Лондон), Университет Монаша (Мельбурн, Австралия), Сколтех (Москва). Использование столь мощного математического аппарата и лучших мировых практик моделирования сложных систем делает решение ZOZO RCAM по-настоящему инновационным.

Пилотные внедрения системы реализованы в компаниях «МТС-Ритейл», «Мегафон-Ритейл», «ВымпелКом» и Inventive Retail Group.