Олег Тиньков и менеджеры Тинькофф Банка пожертвовали 100 млн руб. в целевой фонд МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ), Олег Тиньков и топ-менеджеры Тинькофф Банка объявили о создании целевого фонда поддержки исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения с объемом инвестиций 100 млн руб.

Эндаумент-фонд для поддержки исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения стал самым крупным специализированным целевым фондом МФТИ.

Это открытый фонд, который предполагает, что впоследствии сотрудники Тинькофф Банка — выпускники физтеха — смогут присоединиться с пожертвованиями.

Фонд учредили выпускники физтеха, топ-менеджеры Тинькофф Банка Артем Яманов и Евгений Ивашкевич, и Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка.

Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, отметил: «Мы верим, что российские технические специалисты — лучшие в мире, и хотим, чтобы так было и дальше. Поэтому мы готовы тесно сотрудничать с вузами и делиться практическими знаниями. Так, в первой половине прошлого года Тинькофф Банк открыл базовую кафедру «Финансовые технологии» в рамках Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Сегодня сотрудники Тинькофф Банка приняли решение оказать персональную поддержку учебному заведению, которое они закончили, и создать специальный фонд в рамках уже существующего фонда целевого капитала МФТИ. Я с радостью поддерживаю такие инициативы и готов участвовать в них в будущем».

Артем Яманов, старший вице-президент Тинькофф Банка, сказал: «Сотни сотрудников Тинькофф Банка, от начальных позиций до топ-менеджеров, — выпускники физтеха, и создание такого фонда — один из способов сказать своему вузу «спасибо». Мы надеемся, что наш опыт вдохновит коллег поддержать эту инициативу, и количество эндаумент-фондов в российских вузах будет расти».

Евгений Ивашкевич, вице-президент, директор по рискам Тинькофф Банка, отметил: «Применение искусственного интеллекта и машинного обучения в будущем даст качественный скачок в создании клиентских продуктов и сервисов, поэтому уже сейчас мы видим большой интерес к проектам в этой области. Мы рассчитываем, что приток дополнительных средств в российские технические вузы поможет в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые в будущем составят основу российского бизнеса».