ВЭБ планирует финансирование «МойОфис» в размере до 1.9 млрд рублей

ВЭБ и «Новые облачные технологии» подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве по реализации проекта.

Со стороны Внешэкономбанка документы подписал первый заместитель Председателя – член правления Дмитрий Курдюков, со стороны «Новые облачные технологии» - генеральный директор Дмитрий Комиссаров. Рассматриваемый объем финансирования Проекта со стороны Внешэкономбанка до 1,9 млрд рублей.

«Успешная реализация данного проекта позволит не только создать, но и вывести на рынок новые смежные сервисы и услуги. ВЭБ может поддержать проект в рамках реализации стратегических целей по диверсификации экономики России, импортозамещению и поддержке инноваций в части создания отечественного программного обеспечения. Развитие высокотехнологичной сферы экономики путем финансирования проектов российских компаний является одним из приоритетных направлением Банка развития», - отметил Дмитрий Курдюков.

«Мы создаем современные приложения для совместной работы с документами и корпоративной информацией, опираясь на принципы гибкости в части используемых программных платформ, которыми пользуются наши заказчики. Помимо этого, пилотные испытания МойОфис проведены в более чем ста крупнейших организаций страны, и мы хорошо понимаем потребности текущих и потенциальных клиентов. Полученные инвестиции будут направлены на расширение функциональности продуктов и развитие в них дополнительных возможностей для совместной работы, так как на российском и глобальном рынках крайне актуален запрос на повышение эффективности бизнес-процессов. Мы планируем предоставить пользователям инструменты, которые оптимизируют их временные и бюджетные затраты, и позволят построить защищенную информационную экосистему внутри организаций» - комментирует Дмитрий Комиссаров.

«Новые облачные технологии» являются российским разработчиком офисного программного обеспечения «МойОфис» для совместной работы с разными типами документов, обмена сообщениями и хранения файлов. Компания с 2013 года создает программные продукты, которые уже прошли пилотные испытания в крупнейших ведомствах РФ и используются, среди прочих, в таких структурах как Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Росимущество, Ростех и Почта России.

Продукты МойОфис внесены в единый реестр российского программного обеспечения и сертифицированы ФСТЭК и Министерством Обороны на соответствие требованиям по информационной безопасности, действующим в РФ.

Программное обеспечение семейства «МойОфис» призвано расширить линейку защищенных офисных программ и приложений на российском рынке и удовлетворить спрос на современные средства работы с бизнес-информацией со стороны пользователей. Компания также занимается развитием кастомизированной продуктовой линейки для государственных и частных корпоративных и индивидуальных пользователей.