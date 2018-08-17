В Сколково запущен новый акселератор для финтех и ритейл стартапов

Фонд «Сколково» и ГК «АйТеко» запустили акселератор для высокотехнологичных проектов в сфере ритейла и финансового сектора. Совместная акселерационная программа, рассчитанная на два месяца, стартовала 13 августа. Программа будет состоять из подробного аудита проектов, цикла обучающих мастер-классов, менторских сессий и встреч с предпринимателями.

Особенностью акселерационной программы станет взаимодействие стартап-команды и инновационного центра (ИЦ) «АйТеко» – резидента Сколково, который выступит для стартапов ментором и проводником в компании своих клиентов. По итогам акселерации ИЦ «АйТеко» выберет проекты для последующего создания совместных продуктовых предложений для заказчиков.

На основе экспертизы, проведенной специалистами фонда «Сколково» и ИЦ «АйТеко», к участию в программе отобраны девять инновационных сколковских проектов.

Агророботикс Системс – разработка и производство робототехнических комплексов гражданского и двойного назначения.

Иммерсия Ск – создание уникального контента и красивых миров в виртуальной реальности, VR модели.

Heedbook – комплексный сервис оценки удовлетворенности клиентов качеством обслуживания на основе анализа эмоций, внимания, интонаций клиента, содержания его диалога с сотрудником и других параметров. Информация предоставляется в разрезе клиентов, сотрудников и офисов компании.

HintEd – разработка интерактивных сценариев-помощников для наиболее часто используемых функций информационных систем, внедренных в организации, которые помогут сэкономить время сотрудников компании.

Navigen – indoor навигация на основе сенсоров телефонов и внешних девайсов.

Наносемантика – разработка инфов (чатботов) – виртуальных собеседников, управляемых искусственным интеллектом. Развивает технологии и онлайн-сервисы, в основе которых лежит прямой диалог машины с пользователем на естественном языке.

Прософт – биометрия в области систем контроля и управления доступом, учета рабочего времени и обеспечения информационной безопасности с использованием методов биометрической идентификации в виде отпечатка пальца и линий на ладони.

Таймбук – системы учета и контроля рабочего времени, основанные на сканировании лица, от компании, владеющей собственной программной частью и разрабатывающей собственное оборудование.

Тексель – разработка программного обеспечения и производство профессиональных 3D-сканеров для получения 3D-моделей людей и крупногабаритных объектов.

«Для нас это первый проект с системным интегратором по отбору и акселерации проектов. «АйТеко» обладает огромной экспертизой в работе с корпорациями из разных отраслей, и это тот опыт и то партнерство, которое мы ищем для наших инновационных компаний», – отметил Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Сколково.

Накапливая опыт и развивая инструмент менторства в отношении стартапов, ГК «АйТеко» выстраивает новую экосистему между интегратором, стартапами и крупными компаниями и дает шанс перспективным стартап-разработкам, в том числе с помощью акселератора, «выстрелить» в виде пилотных проектов. Это тот самый случай, когда «цыплят по осени считают»: к октябрю определятся участники акселерационной программы в Сколково, проектам которых суждено быть реализованными.

«Мы верим, что инновационные проекты Сколково будут интересны нашим клиентам для создания новых продуктов и сервисов. Как компания-интегратор мы знаем, как интегрировать решения в сложном промышленном ландшафте наших клиентов, и хотим найти партнеров среди участников акселерации в Сколково, чтобы вместе с ними довести инновационные решения до промышленного использования», – сказал Вячеслав Гариев, генеральный директор ИЦ «АйТеко».