Сбербанк одобрил лимит банковских гарантий для «Ай-теко» на сумму 2 млрд рублей

Сбербанк одобрил лимит банковских гарантий для ГК «Ай-теко» на сумму 2 млрд руб. Лимит одобрен в связи с динамичным развитием бизнеса компаний в составе группы и реализацией масштабных проектов, в том числе инфраструктурных.

Предоставленные в рамках кредитных линий и банковских гарантий финансовые средства обеспечивают ГК «Ай-теко» дополнительную возможность для стабильного ведения крупных и долгосрочных проектов – строительства инженерной инфраструктуры офисных центров и ЦОДов, систем газогенерации для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, недвижимости.

Реализация данных проектов по созданию современной инфраструктуры вносит вклад в продолжение эффективной цифровизации экономики столицы, повышение качества жизни москвичей.

На сегодняшний день общая сумма лимита по кредитам и гарантиям, открытого «Ай-теко» Сбербанком, составляет более 5,5 млрд руб.

ГК «Ай-теко» и Сбербанк имеют более чем 20-летний опыт успешного сотрудничества, в том числе по финансированию, а также богатую историю взаимодействия в области генерации и внедрения инноваций в ИТ.