Руководить каналом Huawei Enterprise в регионе Евразия будет Лай Лишунь

Компания Huawei объявила о назначении Лай Лишуня (Lai Lishun) на должность директора по работе с партнерами в регионе Евразия. Он будет отвечать за управление партнерской экосистемой в регионе Евразия, включая Россию, развитие рынка, стратегическое планирование и реализацию партнерской программы, а также за работу с партнерами в целом.

Лай Лишунь работает в ИКТ-отрасли более 23 лет, из которых более 20 он посвятил Huawei, и обладает значительным опытом в области развития бизнеса. В Huawei он последовательно занимал различные руководящие должности в области продаж и управления решениями. С 2011 по 2016 гг. он отвечал за финансовый сектор подразделения корпоративных решений Huawei в Китае, а с 2016 по 2019 гг. был директором по продажам Huawei Enterprise в России.

«Значительный опыт Лай Лишуня, понимание им всех особенностей российского рынка и потребностей наших заказчиков дает ему множество преимуществ на новой позиции. Уверен, он сделает большой вклад в развитие партнерской экосистемы во всем регионе Евразия», – сказал генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь.

«Для меня это уникальная возможность проявить свои профессиональные навыки и опыт в области партнерской работы и расширить свои компетенции за пределами России – в регионе Евразия», отметил Лай Лишунь.

На сегодняшний день Huawei имеет более 800 партнеров по продажам в России, свыше 20 партнеров по разработке совместных решений, более 70 сервисных партнеров, а количество сертифицированных специалистов превышает 1,5 тысячи человек. До конца 2019 года компания планирует инвестировать в российских партнеров свыше $4 млн, включая тренинги и сертификацию специалистов, совместные маркетинговые активности и возмещения (rebates).