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Венчурный фонд Сбербанка проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics

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Венчурный фонд Сбербанка под управлением Fort Ross Ventures проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics, став лид-инвестором в раунде на $46 млн. Средства пойдут на международную экспансию и дальнейшую разработку. Всего на текущий момент компания привлекла $94 млн от таких инвесторов, как Softbank Capital, Shasta Ventures, Sway Ventures и других — все они также участвовали в новом раунде.

Fetch Robotics – американский стартап, который разрабатывает комплексное решение для автономных мобильных складских роботов (Autonomous Mobile Robots) – включающее в себя как самих роботов, так и облачную программную платформу для управления ими на складе. Отличительной особенностью решения компании является исключительно быстрое развертывание системы на складе и отсутствие необходимости в существенной предварительной подготовке помещения.

Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures, сказал: «Мы рады стать инвестором компании, которая является пионером и одним из лидеров рынка автономных роботов. Рынок складской логистики в мире сегодня очень большой, потенциал его роботизации – огромен. Наше сотрудничество поможет компании выйти на российский рынок, а российским логистическим компаниям привлечь передовые технологии».

Мелони Вайз, генеральный директор Fetch Robotics, отметила: «Клиенты с энтузиазмом воспринимают наше уникальное облачное программное решение, как следствие мы привлекли средства, которые помогут нам вырасти и улучшить наше предложение. Конкуренция за качество в логистике высока как никогда. Автономные мобильные роботы и облачная платформа помогают нашим клиентам предоставлять качественные услуги, улучшая при этом свои финансовые показатели».

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