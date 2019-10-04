Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Oracle купила облачное решение по управлению лояльностью клиентов Crowdtwist

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Бизнес-приложения Облака

Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении Crowdtwist — лидирующего облачного решения для управления лояльностью клиентов. Оно позволит компаниям персонализировать клиентский опыт. Решение предлагает более 100 готовых моделей взаимодействия, с помощью которых маркетологи смогут составить наиболее полный портрет клиента и ускорить окупаемость инвестиций. По завершении сделки команда Crowdtwist станет частью команды Oracle Customer Experience (CX) Cloud.

В современной омниканальной среде удержание клиентов является одним из важнейших приоритетов для любой компании, а поддержание лояльности — общим знаменателем всех маркетинговых инициатив. Однако многие продукты для повышения лояльности клиентов предлагают статичные одноканальные программы, работающие по принципу «плати и получи». Такие программы перегружены сервисами и настройками, поэтому их внедрение и использование обходится довольно дорого. Облачное решение от Crowdtwist предлагает адаптирумые программы, настраиваемые в соответствие с потребностями клиентов и позволяющие предлагать скидки, баллы и вознаграждения.

Вместе Oracle и Crowdtwist помогут организациям любого размера персонализировать обслуживание, распространить программы лояльности и вознаграждения на наиболее выгодные потребительские сегменты. Клиенты объединенного решения получат несколько преимуществ: тесное сопряжение программ лояльности с оркестрацией клиентов и брендов B2C благодаря интеграции с Oracle Responsys; лучшее понимание клиентов и ценности данных программ лояльности благодаря планируемой интеграции с Oracle CX Unity; использование данных о лояльности и удержании клиентов для оптимизации маркетинговых кампаний B2B благодаря расширенным интеграциям с Oracle Eloqua; полная детальная картина поведения клиентов на уровне транзакций и магазинов благодаря расширению интеграции с лидирующими отраслевыми решениями Oracle для ритейла, гостиничного бизнеса и индустрии продуктов питания и напитков.

«Корпорацию Oracle отличает уникальный подход к платформе данных о клиентах: в каждой точке контакта можно получить полезную, практическую информацию, — сказал Роб Таркофф, исполнительный вице-президент Oracle. — Ведущая платформа управления лояльностью от Crowdtwist обогатит Oracle CX новыми возможностями. Объединенное решение позволит нашим заказчикам выстраивать более значимые отношения с клиентами».

«Соглашение с Oracle свидетельствует о высочайшем классе технологии Crowdtwist и служит признанием труда наших сотрудников и опыта наших клиентов, — отметил Скотт Мэтьюс, CEO Crowdtwist. — Лучшего партнера, чем Oracle, нам было не найти».

Другие материалы рубрики

Линус Торвальдс покусился на святое: Админам запретят менять код ядра Linux

«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2

Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети

Техника

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии