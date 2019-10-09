Альфа-Банк привлек партнера для развития краудфандинговой платформы «Поток»

Альфа-Банк привлек партнера для развития платформы краудфандингового кредитования малого бизнеса «Поток». Сделка реализована путем продажи 40% доли «Поток Диджитал» группе инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко. При этом Альфа-Банк сохраняет контролирующую долю в размере 60% компании.

Эта сделка означает переход «Потока» к новому этапу развития, с акцентом на привлечение новых групп клиентов в сегменте малого бизнеса, расширение продуктового предложения, а также более активное развитие партнерских отношений с банками и нефинансовыми компаниями.

«Поток» — краудфандинговая онлайн-платформа, запущенная в конце 2015 года как технологичный стартап внутри Альфа-Банка. Платформа позволяет малому бизнесу привлекать займы от инвесторов на срок до 6 месяцев по ставке до 25,3% годовых. За время работы сервиса инвесторами было выдано около 9 тыс. займов общим объемом более 7 млрд рублей. В настоящее время 10 тысяч инвесторов ежемесячно выдают до 400 млн рублей займов с помощью сервиса «Поток».

«Альфа-Банк в числе первых в России инвестировал в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. За четыре года мы с нуля выстроили бизнес-процессы, организовали работу сервиса и вывели его на операционную прибыль. Сегодня компания выросла в полноценный самостоятельный бизнес и готова продолжить дальнейшее развитие на рынке. Для этого мы привлекли партнеров с обширным опытом работы в финтех-индустрии», — сказал главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«"Поток" — крупнейшая российская платформа p2b-кредитования, где розничные инвесторы могут выгодно разместить средства, а представители малого бизнеса — получить займ на развитие в режиме онлайн. Мы считаем, что модель «Потока» дополняет бизнес банков в сегменте кредитования малого бизнеса и востребована рынком. Альфа-Банк остается ключевым партнером проекта, и мы рады сотрудничеству с игроком с таким большим опытом в этом сегменте», — отметил управляющий партнер FinTech Capital Юрий Попов.

«Основной упор в работе «Потока» будет сделан на улучшение продукта для инвесторов: диверсификацию портфеля и повышение ликвидности вложений. Большие инвестиции будут сделаны в систему управления рисками — начиная с этапа скоринга, где будут использоваться новейшие подходы advanced analytics с применением больших данных и технологий машинного обучения, и заканчивая этапом юридического взыскания просроченной задолженности с применением последних разработок в сфере legal tech», — отметил управляющий партнер FinTech Capital Антон Еременко.